Rossi: "Più forti di quest'anno o meglio non rinnovare"

Rossi ha faticato nella seconda metà della stagione 2019, nella quale è stato battuto regolarmente dal compagno di squadra Maverick Vinales, ma anche dall'astro nascente Fabio Quartararo. A fine stagione, infatti, si è piazzato solamente settimo nel Mondiale: il suo peggior risultato dalla sua prima stagione in Ducati, nel 2011.

Il "Dottore", che spegnerà 41 candeline all'inizio del 2020, è sotto contratto per il prossimo anno, ma ha sottolineato che dovrà parlare a breve del suo futuro con la Yamaha.

Parlando alla 12 Ore del Golfo, ad Abu Dhabi, nella quale si è piazzato terzo su una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing, insieme al fratello Luca Marini ed all'amico Uccio Salucci, Rossi ha riconosciuto che per prolungare il rapporto con la Casa di Iwata deve migliorare il suo rendimento.

"Il prossimo anno sarà cruciale" ha detto. "Il mio contratto scade alla fine del 2020, quindi sfortunatamente dovrà decidere presto cosa fare, se continuare o meno".

"Logicamente, la scelta se continuare o meno dipenderà molto dai risultati. Abbiamo apportato delle modifiche al team (ha un nuovo capo tecnico, David Munoz), quindi vedremo se saremo in grado di essere più competitivi e più veloci".

"Per rinnovare dobbiamo essere più forti di quanto lo siamo stati quest'anno. Se non lo siamo, meglio non rinnovare".

Un fattore che potrebbe influenzare la decisione di Rossi è la possibilità che l'ex compagno di squadra Jorge Lorenzo possa tornare in Yamaha per ricoprire il ruolo di collaudatore, dopo aver scelto di non correre più.

La Casa giapponese ha fatto un'offerta in questo senso al maiorchino, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto del precedente tester, il tedesco Jonas Folger.

"Se tornasse sulla M1, sarebbe veloce" aveva detto Valentino durante il weekend di Valencia, subito dopo l'annuncio del ritiro di Lorenzo. "Il problema è che vuole molti soldi, quindi per la Yamaha è un po' difficile!" aveva poi aggiunto, scherzando.

"Mi piacerebbe avere Lorenzo come tester, perché è un pilota molto veloce e potrebbe aiutarci".