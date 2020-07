Rossi: "Per il podio mi manca ancora qualcosa"

Se sarà un fuoco di paglia ce lo dirà solamente la gara di domani, ma il passo avanti mostrato da Valentino Rossi nella seconda gara di Jerez de la Frontera per il momento appare piuttosto evidente. Se una settimana fa era riuscito ad entrare in Q2 quasi per miracolo, questa volta si è piazzato quarto sullo schieramento di partenza del Gran Premio di Andalusia.

Ma soprattutto è il feeling con la sua Yamaha che sembra essere migliorato, anche a livello di passo e con il caldo. Tuttavia, pur essendo soddisfatto, il "Dottore" ha spiegato che per lottare per il podio forse manca ancora qualcosina.

"Parto quarto, quindi sono in una buona posizione per lottare per il podio. Al momento, guardando i passi, non sono da podio, mi manca ancora qualcosa. Domani proveremo delle altre cose e, se riesco a migliorare in due o tre punti, non siamo tanto lontani. Poi con queste temperature, la gara sarà veramente difficile per tutti, quindi entreranno in campo tanti fattori e può succedere davvero di tutto" ha detto Valentino.

Sicuramente però, visti anche i precedenti poco incoraggianti nelle ultime uscite a Jerez, riuscire a fare una buona gara domani sarebbe molto importante, anche dal punto di vista morale.

"Sarà una gara particolare, perché ci sono delle condizioni estreme e, se domani farà ancora più caldo, sarà veramente dura. Per me però sarà importante cercare di fare meglio dello scorso weekend e di fare una bella gara, perché stiamo lavorando sulla moto per cercare di essere più competitivi. Questa vale come le altre 12 gare, ma partendo lì davanti bisognerà cercare di fare tutto al massimo".

"Stiamo facendo un percorso. Andiamo già meglio della settimana scorsa, ma è importante essere competitivi, perché negli ultimi anni Jerez è una pista su cui ho sempre fatto fatica. Fare una bella gara qui potrebbe valere di più".

Al pesarese è stato chiesto anche un parere sul tentato rientro di Marc Marquez, salito in moto a soli 4 giorni dall'operazione all'omero fratturato, ma poi costretto ad alzare bandiera bianca in vista della gara.

"Era una cosa molto estrema. E' già incredibile vedere come sta Marquez, perché dopo un'operazione così è già pazzesco guidare il motorino e stare in piedi. Ma guidare la moto in condizioni così estreme è davvero difficile".

Qualcuno poi gli ha anche domandato se sarà un'occasione da sfruttare proprio per l'assenza di Marc, ma Rossi in questo momento sembra concentrato soprattutto su se stesso.

"Per me, personalmente, che ci sia Marquez o meno non fa una grande differenza. Io devo pensare solo a me e a fare una bella gara, perché sono reduce da un weekend in cui non sono riuscito a stare neanche nel gruppetto del podio".

Infine, ha commentato la grande prestazione di Pecco Bagnaia, uno degli allievi della sua VR46 Riders Academy, che domani partirà per la prima volta dalla prima fila in MotoGP.

"Pecco sta facendo un grande lavoro. Si sta allenando forte ed è in forma. Quest'anno ha fatto uno step rispetto al suo anno da rookie, con una moto come la Ducati che va forte, ma non è molto facile. L'ho visto guidare e sta andando molto forte, soprattutto questo weekend. Secondo me domani potrà fare una bella gara e lottare per il podio. Per questo sul fronte Academy siamo molto contenti" ha concluso.

