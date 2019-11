Rossi: "Non siamo veloci, ma stiamo lavorando duramente"

Valentino Rossi non sta sicuramente vivendo il suo momento migliore in MotoGP. Dopo la pausa estiva, il "Dottore" aveva dato qualche segnale di crescita, con tre quarti posti consecutivi.

Poi però è arrivato un altro crollo, con due ottavi posto ed un ritiro tra Aragon, Buriram e Motegi. Il tutto mentre le altre due Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales invece hanno dimostrato di avere il potenziale per lottare almeno per le posizioni da podio, ma anche Franco Morbidelli è stato capace di mostrare qualcosina in più.

Il pesarese, dunque, ha bisogno di trovare una svolta, ma soprattutto una chiave per riuscire a non perdersi sui problemi di grip al posteriore che invece non sembrano tormentare troppo le altre M1.

La sua speranza, chiaramente, è che questo possa cominciare ad accadere già dal weekend di Phillip Island, secondo appuntamento della tripletta asiatica e pista su cui il 9 volte iridato può contare sei successi nella classe regina, anche se l'ultimo ormai è datato 2014.

"Nelle ultime gare non siamo stati abbastanza veloci, ma stiamo lavorando duramente. Ci siamo diretti in Australia per la gara di Phillip Island, una pista che mi piace molto e spero di poter fare una buona gara. Dobbiamo lavorare sodo per essere subito competitivi. Faremo del nostro meglio!" ha detto Rossi.