Rossi: "Non mi aspettavo l'addio di Dovizioso a Ducati"

La giornata di oggi è stata ricca di colpi di scena al Red Bull Ring. Dal lato del paddock, Andrea Dovizioso ha annunciato il suo addio alla Ducati a fine stagione, ma forse le sorprese più grosse sono arrivate dalla pista, dove Maverick Vinales ha piazzato la Yamaha in pole position e Fabio Quartararo un'altra M1 in prima fila.

Risultati che hanno stupito tutti su un tracciato come quello austriaco, sul quale a contare è soprattutto il motore. Compreso Valentino Rossi, che invece ha avuto minor fortuna e domani si dovrà accontentare di prendere il via dalla 12esima casella dello schieramento di partenza.

"Questa è una pista su cui il motore conta tanto, perché ci sono tante accelerazioni e la media è molto alta, quindi è strano vedere le Yamaha così avanti. Penso che Vinales e Quartararo siano stati molto bravi nel giro secco, ma come passo c'è qualcuno tipo Pol Espargaro, Dovizioso e le Suzuki che mi sembrano messi un po' meglio" ha detto Valentino.

Riguardo alle sua chance di rimonta, sa che molto dipenderà da quali saranno le condizioni meteo, perché le previsioni parlano ancora della possibilità che arrivi la pioggia.

"Anche io come passo vado abbastanza bene, però naturalmente partire da dietro è difficile, però vediamo. Anche perché domani può succedere di tutto anche a livello di meteo: le previsioni sono molto instabili, quindi bisognerà aspettare fino quasi alle due per capire come sarà".

Se ci sarà la pioggia, sarà un po' un'incognita per tutti, perché è tanto che non viene disputata una gara sul bagnato. Ma anche sull'asciutto, proprio per la carenza di velocità di punta della M1, secondo il "Dottore" non sarà semplice fare i sorpassi.

"Non lo so come siamo messi, perché è da molto che non facciamo una gara sul bagnato. Stamattina però, da quei pochi giri che abbiamo fatto, si è visto che vanno tutti molto forte. Può veramente succedere di tutto".

"Sull'asciutto invece bisognerebbe provare a partire bene e a venire su. Sarà una gara difficile, perché dal 12esimo posto sei molto indietro, però il passo non è male, anche se non sarà semplice superare. Però ci sono tante staccate, quindi ci proveremo".

Non poteva mancare poi un commento del nove volte iridato sul fatto del giorno, il divorzio Ducati-Dovizioso a fine anno. Una notizia che sembra averlo stupito particolarmente.

"Non me l'aspettavo. Pensavo che alla fine, dopo aver fatto un po' di braccio di ferro, avrebbero trovato un accordo, quindi è una sorpresa. Adesso sarà curioso vedere prima di tutto cosa farà Dovizioso l'anno prossimo e chi prenderà la Ducati ufficiale, perché questa è una mossa che ne produrrà tante altre a cascata. Sarà interessante vedere il mercato".

