Rossi: "Mi sporgo poco dalla moto? Non sono d'accordo"

Non è ancora di quelli che possano rendere troppo ambiziosi, ma il passo avanti oggi c'è stato per Valentino Rossi. Ieri, dopo una prima giornata di prove disastrosa, il "Dottore" aveva detto che sarebbe stata dura riuscire a centrare l'accesso diretto alla Q2, invece il pesarese ha stupito tutti con l'ottavo tempo nella FP3.

In qualifica, quando la temperatura si è rialzata, la sua Yamaha è tornata ad avere qualche difficoltà in più e quindi alla fine si è dovuto accontentare del decimo posto in griglia, con un ritardo di un secondo dalla pole di Fabio Quartararo, anche se il passo avanti rispetto a ieri rimane.

A tenere banco oggi, però, sono state le dichiarazioni rilasciate stamani dal responsabile della Michelin, Piero Taramasso, ai microfoni di Sky Sport MotoGP, che ha provato a spiegare perché secondo lui Valentino ha più difficoltà con la gomma posteriore rispetto agli altri piloti Yamaha.

"Rossi ha uno stile di guida particolare. In piega si sporge meno dalla moto rispetto agli altri piloti. Per questo motivo sollecita maggiormente la gomma sulla parte più esterna e la temperatura dello pneumatico sale. Sono sicuro, però, che riuscirà a risolvere" ha detto Taramasso.

Ovviamente, al diretto interessato è stato chiesto il suo punto di vista sulla questione: "Io non sono d'accordo con Taramasso, perché lui dice che consumo di più la gomma perché mi sporgo meno degli altri dalla moto. Ma se guardate le immagini, non è vero. Io sono abbastanza fuori ed ho lavorato molto su questa cosa. Per esempio, quando correvamo con le Bridgestone, stavamo ancora più fuori. Ci sono dei piloti poi che penso che si sporgono anche meno di me e posso fare degli esempo: Dovizioso è un pilota che ha uno stile molto composto sulla moto, ma non finisce le gomme".

Secondo lui è sì un problema che deve provare a risolvere lui insieme alla sua squadra, ma legato di più al fatto che le mescole e le carcasse della Michelin sono abbastanza morbide rispetto a quelle del passato che gli piacevano di più.

"Io nella mia carriera ho sempre preferito le gomme dure, sia come mescola che come carcassa, le Michelin invece oggi sono molto morbide su entrambi i fronti. Poi io sono uno dei più alti in griglia quindi, anche se sono abbastanza magro, pago qualcosina anche a livello di peso. Però su una cosa devo essere d'accordo con Taramasso, perché gli altri piloti con queste gomme vanno, quindi è un problema che dobbiamo risolvere noi".

Anzi, da un certo punto di vista, sembra convinto di essere già riuscito a fare un passo nella direzione giusta oggi, perché piano piano anche il suo capotecnico David Munoz sta prendendo le misure alla MotoGP.

"Ci proveremo e ci stiamo lavorando. Rispetto a ieri siamo migliorati molto. Stiamo iniziando a lavorare bene con David. Abbiamo fatto solo due test e anche lui non ha tanta esperienza in MotoGP, quindi ci vuole un po' di tempo. Rispetto a ieri siamo andati meglio, anche se il pomeriggio soffro sempre un pochino. Abbiamo fatto un bello step, ma non basta ancora, quindi dobbiamo cercare di essere più competitivi per domani".

In casa Yamaha c'era un po' di stupore per le grandi difficoltà che Valentino ha incontrato ieri, anche se il diretto interessato non ha nascosto invece che un po' si aspettava di faticare a Jerez, anche se spera di riuscire a fare ancora uno step per la gara di domani.

"E' vero che sia in Malesia che in Qatar eravamo andati un po' meglio ed avevamo un buon passo, però mi aspettavo di dover soffrire un po' qui a Jerez. Nel 2016 ho vinto, ma dal 2017 sono sempre stati dei weekend difficili. Poi con questo caldo è tosta per tutti. Diciamo che ci sono i primi tre che vanno più forte, poi però dal quarto al 12esimo-13esimo siamo veramente tutti lì. Per questo dobbiamo cercare di migliorare qualche decimo e poi vedere, perché la gara è molto lunga. Mi aspetto un bel gruppo di mischia dietro ai primi tre però".

Domani Marquez sarà circondato da quella che potremmo definire la "nuova generazione": Quartararo, Vinales, Bagnaia e Miller. Per Rossi però il grande favorito rimane sempre Marc.

"Marquez lo vedo ancora come il favorito, perché è quello che ha più passo di tutti, però Vinales e Quartararo stanno guidando veramente da paura, quindi possono anche provare a dargli fastidio. Purtroppo vedo la Yamaha superiore nel giro con le gomme nuove, ma inferiore alla Honda in gara. Loro vanno più forte sul rettilineo e consumano meno le gomme. Quindi sarà dura con Marquez, perché la gara è lunga. Anche Bagnaia e Miller sono andati molto forte e la Ducati va molto forte sul rettilineo, quindi magari ci sarà un po' di bella bagarre all'inizio".

