Rossi: "Marquez infastidisce? Non aggiungo altro"

Le Yamaha hanno monopolizzato la prima fila del GP della Malesia e alla festa manca solo quella di Valentino Rossi. Il "Dottore" però sembra soddisfatto del sesto posto che ha conquistato sulla griglia di Sepang, nonostante il distacco di quasi sette decimi dalla pole position di Fabio Quartararo. Soprattutto perché a livello di passo è convinto di essere messo piuttosto bene.

"Potevo fare anche il quinto tempo, ma poi ho trovato traffico con la seconda gomma. Però la seconda fila è buona. Saranno molto importanti la partenza ed i primi due giri, perché sicuramente Maverick e Fabio proveranno a spingere dall'inizio e bisognerà provare a stare con loro" ha detto Valentino.

Il pesarese ritiene che sarà importante anche la scelta della gomma posteriore: "Io ho un buon passo. Bisognerà fare la scelta giusta della gomma posteriore, perché la scelta è molto aperta tra la media e la soft e si possono usare tutte e due. Dipenderà anche dalle condizioni climatiche".

Lo scorso anno rimase al comando fino a pochi giri dal termine, poi la sua gara si concluse con una caduta. Per domani vede difficile riuscire a ripetere una fuga dello stesso tipo.

"L'anno scorso partivo secondo ed ero andato in testa con un buon passo. Domani parto dalla seconda fila, quindi fare quel tipo di gara non sarà facile. Al momento mi sembra che Quartararo e Maverick abbiano un po' più passo. Anche Morbidelli va, anche se è più simile a me".

In ogni caso, reputa che quella di domani possa essere una buona occasione: "Dovizioso secondo me come passo non è messo male, ma è decimo. E' un'occasione da sfruttare, ma soprattutto perché vado bene. Ho un buon passo, guido bene e sono piuttosto veloce. Parto in seconda fila, quindi bisognerà cercare di fare il massimo".

A maggior ragione perché Marc Marquez scatterà solo 11esimo dopo la brutta caduta di oggi. Se sarà ok comunque, il 9 volte iridato si aspetta che il pilota della Honda sia della partita.

"Da 11esimo è sempre più difficile, soprattutto perché i più veloci di passo insieme a lui sono Quartararo e Vinales, che partono primo e secondo. Marquez, però, se è a posto non credo che ci metterà tanto a venire su".

Marquez è caduto nel tentativo di tenere la scia di Quartararo e quindi anche a Rossi è stato fatto notare che ultimamente il pilota della Honda si fa spesso trovare ad infastidire gli avversari in qualifica, cercando la loro scia. Il pesarese ha speso poche parole, ma significative: "Non ho niente da aggiungere".

Quando poi gli è stato domandato dei progressi mostrati dalla Yamaha nella seconda parte della stagione, ha concluso: "Ci siamo concentrati molto per migliorare l'uscita dalle curve e la moto adesso accelera meglio. I progessi più importanti sono stati fatti a livello di elettronica, ma non parliamo di niente di eclatante. E' stato fatto un lavoro intelligente sull'accelerazione per avere una moto più dolce e più costante".

Informazioni aggiuntive di Andrew van Leeuwen