Rossi: "L'ultima spiaggia? Per me è stata Barcellona"

Dopo due zero di fila tra Misano e Barcellona, per Valentino Rossi le speranze di continuare a lottare per il titolo iridato della MotoGP sembrano veramente ridotte al lumicino. E sembra esserne ben conscio anche il pilota della Yamaha, stando almeno a quanto ha detto alla vigilia del weekend di Le Mans.

"Per me lottare per il campionato sarà molto difficile. Io purtroppo sono messo peggio rispetto a Morbidelli e a Dovizioso. Loro due sono ancora nella lotta, mentre io purtroppo nelle ultime due gare ho buttato via un sacco di punti che sarebbero stati importanti, quindi per me è molto difficile" ha detto il "Dottore".

"La caduta di Barcellona è stata la mia ultima spiaggia per il campionato. Ragioneremo gara per gara, cercheremo di essere competitivi e di fare qualche bel risultato, cercando di essere veloci su tutte le piste da qui alla fine. Questo è l'obiettivo" ha aggiunto.

Questo fine settimana però si corre a Le Mans, una pista sulla carta favorevole alla Yamaha, con la quale ha un conto aperto dalla caduta del 2017, avvenuta all'ultimo giro quando si stava giocando la vittoria con Maverick Vinales.

"Per quello che riguarda Le Mans, bisogna vivere alla giornata e cercare di essere veloci in tutti i turni, anche perché qui le condizioni cambiano sempre. Bisogna cercare di stare davanti, perché ancora mancano cinque gare e può succedere di tutto".

Il suo sguardo peòr è già in parte rivolto alle prossime quattro gare, che saranno ad Aragon e Valencia, due piste ostiche per lui, che potranno rappresentare un banco di prova importante per i progressi mostrati quest'anno.

"Le Mans mi piace molto, poi ci sono delle piste un po' difficili come Aragon e Valencia e lì sarà ancora più importante cercare di essere veloci, perché se si vuole vincere bisogna essere veloci ovunque. Aspetto con ansia Aragon e Valencia, perché abbiamo cambiato tanto sulla moto, quindi cercherò di essere veloce anche là".

Ieri c'è stato anche un test importante, perché in sella ad una R1 è andato a scoprire il tracciato di Portimao, che ospiterà l'ultima gara della stagione.

"La giornata di ieri è stata fondamentale, perché con il livello che c'è oggi in MotoGP non si può arrivare a fare la gara senza conoscere la pista. Ieri ho fatto 50 giri, che era il mio obiettivo, perché questo weekend abbiamo una gara e quindi non potevamo farne troppi. Mi sono divertito tanto ed ho imparato la pista, quindi adesso arriveremo lì con le idee più chiare".

Il tracciato dell'Algarve sembra essergli piaciuto veramente tanto: "Sinceramente, è una pista fantastica, mi piace molto. E' molto meglio di quanto mi aspettassi, perché dalla televisione sembra più difficile. Ma penso che sia una delle piste migliori per guidare una moto".

Infine, gli è stato domandato se possa essere un problema il fatto che Jorge Lorenzo fosse l'unico collaudatore in sella ad una moto del 2019 a differenza della concorrenza, anche se Rossi non sembra pensarla così.

"Non è un grande problema, perché la moto 2019 non cambia moltissimo rispetto alla 2020. Per le cose che doveva provare Lorenzo, va bene anche la moto 2019. Per noi era importante che ci fosse, perché abbiamo un po' di dati, quindi potrà essere un aiuto per il weekend di gara".