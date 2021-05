Rossi: "Le cose provate nei test di Jerez funzionano anche qui"

Il tracciato Bugatti Circuit di Le Mans ha presentato oggi, nei primi 2 turni di libere, un Valentino Rossi completamente differente rispetto ai primi gran premi della stagione. Il pilota del team Petronas Yamaha SRT ha ottenuto il nono tempo e, al momento, è qualificato per la Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Francia che si terranno domani pomeriggio.

Al termine del secondo turno di libere a confermare la buona impressione che ha dato a tutti è stato lo stesso Valentino. Il turno pomeridiano, risparmiato dalle precipitazioni e dall'umidità, hanno consentito al 9 volte iridato di lavorare sull'assetto e di confermare i miglioramenti fatti nei test svolti lo scorso lunedì all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera.

"E' un giorno migliore per noi. già sul bagnato stamattina ero veloce, la moto andava bene e l'assetto era buono", ha dichiarato Valentino al termine del secondo turno di prove libere. "Però avevamo bisogno di una sessione asciutta per capire se il lavoro fatto nei test di Jerez potesse aiutarci anche a Le Mans. Siamo stati fortunati perché nelle Libere 2 il turno è stato completamente asciutto".

"Sono in Top 10, ho centrato il nono tempo, ma in generale sono contento perché sono riuscito a guidare meglio la moto, ho trovato un buon compromesso, potevo frenare tardi e aprire il gas rapidamente. Dunque non è andata male. Alla fine sono in Top 10 ed è molto importante e sembra che sia più veloce rispetto alle prime gare dell'anno".

"Credo che il lavoro fatto a Jerez ci sia servito molto. Abbiamo lavorato su un diverso assetto delle sospensioni, una forcella differente, per esempio abbiamo modificato il bilanciamento dei pesi della moto. Tutte queste cose mi hanno aiutato ad andare più forte. Freno più tardi e porto maggior velocità a interno curva e mi sento meglio con la moto".

Per il "Dottore" sarà importante capire quale tipo di meteo ci sarà domani e, soprattutto, domenica, la giornata di gara. Valentino ha fatto sapere di preferire una gara asciutta o completamente bagnata, evitando possibilmente il flag-to-flag.

"E' solo venerdì, dobbiamo ancora sistemare il bilanciamento e alcune piccole cose. Dovremo capire quale sarà il meteo per le prossime giornate. Credo che sarà fondamentale. Qui cambia tutto in appena 5 minuti, può succedere di tutto. Spero però che sia una gara asciutta, oppure una gara tutta sul bagnato. L'importante è che non ci sia il flag-to-flag".

Molto bella anche la sua disamina sui punti critici della pista. Oggi, in Curva 3, tanti piloti sono stati beffati da diversi fattori. In più, in alcuni tratti, l'asfalto è particolarmente rovinato: un aspetto dovuto all'utilizzo del tracciato da parte delle vetture che corrono ogni anno alla 24 Ore di Le Mans.

"La Curva 3 è la più difficile. Non c'è tanto grip, in più arrivi in quel punto dopo un lungo rettilineo e 2 curve destrorse, per cui la spalla sinistra della gomma è fredda. Credo anche che un'altra caratteristica importante della curva sia l'inclinazione dell'asfalto, abbiamo un negative banking. Un altro fattore che rende tutto più difficile è che questa pista è utilizzata anche dalle vetture che corrono la 24 Ore di Le Mans. La parte utilizzata dalle macchine ha meno grip e l'asfalto è più vecchio".

"E' solo venerdì ma sono molto contento perché le prime gare sono state difficili. Quando si va così male è dura, lo è perché diventi molto pessimista e tante volte non vedi la luce alla fine del tunnel e non è facile. Io cerco di stare tranquillo e cerco di ricordare le stagioni in cui vincevo 11 gare l'anno. Mi aiutano gli amici, la squadra. Ho molto sostegno da parte di tutti e mi ha aiutato tanto. Non è facile ma bisogna cercare di non mollare. Poi in MotoGP le cose cambiano davvero velocemente. Guardate Danilo (Petrucci, ndr): lo scorso anno ha vinto e oggi è ultimo".

