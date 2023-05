Rossi: "La MotoGP è tornata alla popolarità che aveva prima del mio arrivo"

Nonostante si sia ritirato dalle gare motociclistiche dal 2021, Valentino Rossi genera più emozioni ed agitazione quando visita il paddock della MotoGP rispetto alla stragrande maggioranza dei piloti attuali. Il nove volte campione del mondo si è recato questo fine settimana a Jerez, un circuito che lo ha sempre intrigato.

Oltre a firmare il contratto che lo ha reso ambasciatore della Yamaha, domenica Rossi ha assistito alla vittoria di Pecco Bagnaia, uno dei suoi allievi della VR46 Riders Academy, che ha riconquistato la leadership della classifica generale. Sabato, prima della Sprint, il pilota di Tavullia ha trovato il tempo di parlare con Motorport.com del campionato che lo ha reso una leggenda.

In che modo l'essere padre ha cambiato la sua vita e l'ha aiutata a conoscere meglio se stesso?

"Essere padre è un'esperienza bellissima. Ovviamente la vita ti cambia, soprattutto i ritmi e alcune abitudini, soprattutto al mattino, perché devi svegliarti presto. Ho aspettato a lungo prima di decidere di fare il grande passo perché pensavo che coniugare la paternità con le esigenze di un pilota sarebbe stato molto difficile. Ora penso che avrei potuto farlo prima. Vedere Giulietta crescere è una gioia".

Ha avuto dubbi o paure?

"No, non ancora, ma immagino che man mano che Giulietta crescerà le cose si complicheranno".

Lei ha lasciato la Honda e ha firmato per la Yamaha (2004), e con questo passaggio ha dimostrato che nell'equazione tra pilota e moto la componente umana prevaleva su quella meccanica. La pensa ancora così?

"Le cose sono cambiate molto da allora; sono passati 20 anni. È vero che la moto conta molto, ma se c'è una cosa che il campionato ha azzeccato è che le prestazioni tra le moto sono molto simili. Ci sono dieci piloti che sono tutti in grado di vincere".

Valentino Rossi, VR46 Racing Team, y Uccio Salucci Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Che differenza c'è tra la sensazione che si prova indossando il casco da moto e quello da auto?

"È molto simile, ma la paura è molto minore quando si sale in macchina. Le cinture di sicurezza sono strette e si è circondati dal roll bar. In moto, invece, il rilascio di adrenalina è maggiore".

È possibile emozionarsi in auto dopo aver corso in MotoGP?

"Sì, ho sempre voluto correre in auto perché sono stato un grande appassionato per tutta la vita. Guidare un'auto da corsa mi dà molta soddisfazione. Inoltre, quelle che guido sono competitive, vanno molto veloci. Direi che la sensazione che mi dà è quasi come quella di una MotoGP".

Cosa ha influenzato l'ottimo inizio di stagione del Mooney VR46 Racing Team?

"Sono molto contento del lavoro svolto, sono molto orgoglioso. Abbiamo iniziato con la Moto3 e la Moto2, ma quando si arriva in MotoGP diventa molto più difficile. C'è molta responsabilità, molte persone che lavorano al progetto. Ma abbiamo fatto bene, Uccio l'ha fatto molto bene. A poco a poco abbiamo preso le persone di fiducia del paddock, quelle con cui siamo sempre stati allineati".

Abbiamo parlato con Uccio qualche tempo fa ed era piuttosto preoccupato per la situazione di Franco Morbidelli: come lo vede?

Le prossime quattro o cinque gare saranno un periodo molto importante per Franco, perché dovrà cercare di dimostrare che può far parte del team Yamaha. La Yamaha è una moto che ha dei problemi, ma lui deve cercare di essere veloce almeno quanto Quartararo".

Il Motomondiale sta attraversando un periodo in cui l'audience è calata: cosa bisogna fare per raggiungere il pubblico che si è perso?

"Con me è successa una cosa un po' particolare, perché ci sono state molte persone che non seguivano le moto e che poi sono diventate degli appassionati. Persone sia dall'Italia che dal resto del mondo. Ora, diciamo che i livelli di popolarità del Motomondiale sono tornati alla normalità, alla fase precedente al mio arrivo. Si stanno cercando formule, come le gare Sprint, per attirare più persone, ma in termini sportivi credo che il campionato funzioni. È emozionante guardare le gare della MotoGP, dalle tribune o in TV".

Ma la Formula 1 è cresciuta molto come evento, al di là di ciò che accade in pista. Pensa che questa sia la strada da seguire anche qui?

"La Formula 1 ha seguito una linea molto americana; qualcosa di simile alla NBA, molto incentrata sullo spettacolo. Negli ultimi anni la popolarità che ha raggiunto è spaventosa, è un prodotto di altissimo livello, che tutti vogliono consumare. Credo che anche la MotoGP possa farlo, ma non so come. Ma il potenziale c'è".

Valentino Rossi, Embajador de la Marca Yamaha con Valentino Rossi, Embajador de la Marca Yamaha con Yoshihiro Hidaka Photo by: Yamaha

Cosa deve fare la Yamaha per convincere VR46 a correre con le sue moto?

"Abbiamo un contratto fino alla fine del prossimo anno, quindi nel 2024 correremo con la Ducati. Mi piacerebbe che VR46 corresse con la Yamaha, perché io sono un pilota Yamaha, quindi avrebbe senso. Il problema è che la Yamaha deve trovare un modo per migliorare la M1. Vogliamo andare alle gare pensando di poter pensare di vincere o di lottare per il podio e, al momento, la situazione tecnica della Yamaha è complicata. Hanno il potenziale per migliorare e c'è ancora un po' di tempo prima di decidere (per il 2025). Ma la Ducati, dall'arrivo di Dall'Igna, ha davvero fatto un passo avanti e ha alzato il livello tecnico. Gli altri sono diventati inseguitori".

E pensa che questo cambiamento sia stato tecnico o anche filosofico? Mi riferisco al rapporto con i team satellite.

"Credo che sì, che ci sia stato un ripensamento della Ducati, ma anche un enorme investimento finanziario. I marchi giapponesi hanno speso meno".

E qual è la sua prossima sfida?

"Voglio partecipare alla 24 Ore di Le Mans. Ora sto correndo con le auto GT, ma ci sarebbe anche la possibilità di correre lì con la HyperCar. Vorrei anche ripetere la 24 Ore di Spa, come ho fatto l'anno scorso. Poi la 24 Ore del Nürburgring, sul circuito lungo. Cercare di essere veloce in auto, questo è ciò che voglio".

Valentino Rossi celebra la victoria en Francesco Bagnaia Photo by: Ducati Corse