Rossi: "La KTM può lottare per il Mondiale"

Il rookie sudafricano ha dominato in sella alla RC16 a Brno, conquistando la sua prima vittoria con ben 5"2 di margine e regalando così alla Casa austriaca la prima affermazione a soli 4 anni dal suo ingresso nella classe regina.

Un successo che ha portato Binder al quinto posto nel Mondiale, distanziato di 31 punti dal leader Fabio Quartararo, con la KTM che invece è addirittura seconda nel Costruttori, a 26 punti dalla Yamaha.

Quando durante la conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gran Premio d'Austria gli è stato chiesto se ritiene che la KTM ora possa essere una contendente al titolo, Valentino Rossi ha lasciato intendere di ritenerla una seria minaccia.

"Perché no? Il loro miglioramento rispetto all'anno scorso è impressionante e la KTM si sta impegnando tantissimo sul suo programma di MotoGP" ha detto Rossi.

"Già a Jerez erano competitivi e a Brno penso che senza la caduta di Pol Espargaro avrebbero potuto fare primo e secondo".

"Sono molto forti, forse sono i favoriti qui in Austria, perché già l'anno scorso Oliveira ha fatto un'ottima gara".

"Hanno almeno tre piloti che sono in grande forma e stanno andando molto forte. Quindi possono sicuramente lottare per il campionato".

L'attuale leader del campionato, Fabio Quartararo, si è detto convinto che la Casa austriaca sarà in una posizione di forza nelle prossime due doppiette in Austria e a Misano, dove ha avuto modo di fare dei test.

"Si, certo" ha detto quando gli è stato chiesto se KTM è in lizza per il titolo.

"Non c'è stata solo la vittoria di Brad, anche Miguel (Oliveira) era quinto in griglia a Jerez. Sono davvero veloci, poi hanno fatto dei test qui in Austria, dove faremo due gare. E anche a Misano, dove ne faremo altrettante".

"Quindi, prima di tutto penso che la moto stia andando molto bene, ma poi hanno già provato sulle piste su cui correremo le prossime quattro gare. Inoltre il potenziale dei loro piloti è molto alto".

"Penso che lotteranno per delle posizioni importanti nelle prossime gare e anche in campionato" ha concluso.

