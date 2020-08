Rossi: "In Austria sarà fresco. Avremo vantaggi... e svantaggi"

Valentino Rossi è reduce dal quinto posto ottenuto a Brno lo scorso fine settimana, risultando al traguardo del Gran Premio di Repubblica Ceca la seconda miglior Yamaha dopo quella di Franco Morbidelli, seconda dietro la KTM del sorprendente Brad Binder.

In questo weekend la MotoGP approderà in Austria, per correre il primo dei due appuntamenti al Red Bull Ring. La pista, ormai d qualche anno, è terra di conquista della Ducati. Eppure Valentino nel 2019 era riuscito a firmare una rimonta molto bella, chiudendo ai piedi del podio per pochi decimi di secondo.

Per questo motivo Valentino ha il preciso intento di confermare quanto di buono fatto l'anno scorso e, se possibile, migliorarsi. I rapporti di forza, però, sembrano non essere più quelli dell'anno scorso, in più mancherà Marc Marquez. Ecco perché Valentino sembra nutrire speranze maggiori rispetto alle ultime uscite.

"Lo scorso anno in Austria ho fatto una buona gara. Sono scattato dalla quarta fila e ho finito al quarto posto, non così lontano da Quartararo che è salito sul podio. Sono stato capace di chiudere davanti a Vinales e Rins, dunque non è andata male. Ma ogni anno fa storia a sé".

"Di sicuro l'atmosfera in Austria sarà molto differente rispetto alle gare precedenti, perché sembra che sarà più fresco rispetto a Jerez e a Brno. Questo potrebbe portarci vantaggi e svantaggi, ma, comunque, per noi sarà fondamentale essere competitivi. Cercheremo di dare il nostro meglio".