Rossi: "Qui mi sembra di avere 30 anni, in Austria 50"

"Per cercare di spiegare, in Austria mi sentivo come se avessi 50 anni, qui a Misano invece mi sento come se ne avessi 30". Partendo da questo assunto, l'aria di casa sembra fare decisamente bene a Valentino Rossi. Le Yamaha oggi si sono mostrate decisamente in palla sul tracciato romagnolo, occupando quattro delle prime sei posizioni nella cumulativa della prima giornata di prove.

E' vero che il "Dottore" al momento è quello un po' più indietro tra i piloti in sella alle M1, visto che nelle prime tre posizioni ci sono Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli, mentre lui è sesto, ma il passo avanti rispetto alle ultime uscite in Austria è piuttosto lampante. Con grande onestà, infatti, il pesarese ha ammesso che a livello di ritmo gli manca qualcosina per pensare di andare all'attacco del podio.

"Il mio passo non è stato male, soprattutto oggi pomeriggio, perché riuscivo a girare forte anche con le gomme usate. Però ci sono Quartararo e Maverick che vanno veramente molto forte, ma anche Mir e Pol Espargaro sono competitivi, quindi se voglio lottare per il podio devo migliorare, ho bisogno di trovare tre decimi di passo".

Oggi i piloti si sono dovuti confrontare con il nuovo asfalto steso sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli e si vocifera che questo potrebbe essere un esperimento della FIM per uniformare il manto delle piste di tutto il campionato. Idea che piace molto al 9 volte iridato.

"Sarebbe una grandissima idea. Questo è un asfalto di altissimo livello, c'è un gran grip e si riesce a guidare bene. Hanno fatto un bel lavoro, anche se è vero che ci sono già un po' troppe buche, però sarebbe bello avere lo stesso asfalto su tutte le piste. Penso che aumenterebbe ancora il livello del campionato e questo mi sembra molto buono".

In tanti però oggi si sono lamentati dei tanti avvallamenti che si sono già formati sulla pista, che però secondo Rossi sono più colpa del fondo che non del nuovo asfalto. Inoltre Valentino pensa che queste possano essere uno dei vantaggi della Yamaha su questa pista.

"Io sono venuto qui a girare appena lo avevano realizzato ed era un veramente un biliardo. Poi già la seconda volta che sono venuto, c'era qualche buca. Adesso, che era un po' che non ci giravo, ho trovato sempre un buonissimo grip, ma già troppe buche. Il lavoro lo avevano fatto bene, ma sembra che sotto il fondo si muova un po'".

"Uno dei punti di forza della nostra moto però è che è molto stabile nei curvoni veloci ed è questo che ci aiuta ad essere così competitivi qui a Misano. C'è anche da dire che è solo venerdì, quindi bisognerà vedere domani e soprattutto domenica, però l'inizio è stato positivo" ha concluso.