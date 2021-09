Rossi: "I miei tifosi sono stati commoventi"

Probabilmente Valentino Rossi se lo sarebbe aspettato diversamente il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Era fiducioso per la "sua" Misano, ma le cose non sono andate come avrebbe sperato: una scivolata in qualifica lo ha relegato al fondo dello schieramento e in gara ha fatto una buona rimonta, ma non è bastata per fare meglio del 17esimo posto finale. Una delusione che almeno in parte è stata mitigata dall'ovazione che gli ha riservato comunque il pubblico del Marco Simoncelli World Circuit dopo la bandiera a scacchi.

"Sfortunatamente, la caduta di ieri in qualifica mi ha costretto a partire 23esimo e questo era già un problema. Ero riuscito a recuperare un po' di posizioni nelle prime curve, ma ci sono stati diversi contatti alla curva 4 che mi hanno portato fuori dalla pista, quindi mi sono ritrovato ultimo", ha spiegato il "Dottore" a fine giornata, rivelando quindi anche un avvio poco fortunato.

"Da quel momento ho cercato di spingere e il mio passo non era male, quindi sono riuscito a fare diversi sorpassi. Ho passato Dovizioso, Oliveira, Morbidelli e poi ero con Petrucci. A lottare con questi nomi, pensavo di essere terzo, ma sfortunatamente la posizione era peggiore (ride). E' un peccato non essere riusciti a prendere un po' di punti, perché il passo era abbastanza buono. Dopo la bandiera a scacchi però c'è stato anche un momento molto emozionante con i tifosi e me lo sono goduto", ha aggiunto.

Il conto alla rovescia dei Gran Premi che mancano alla fine della sua carriera in MotoGP sta riducendo le possibilità di lasciare un segno in questa stagione, ma gli sta anche regalando dei momenti molto emozionanti, con il pubblico di tutto il mondo che vuole rendergli omaggio e salutarlo.

"Da una parte è bello, mi fa emozionare. Anche l'ultimo giro di oggi è stato veramente fantastico. Posso solo dire grazie ai miei tifosi, perché in tutta la mia lunga carriera, anche nei momenti difficili, mi hanno dato un supporto incredibile, quindi è commovente. Mi dispiace, perché mi piacerebbe essere più competitivo e lottare per posizioni più importanti".

"Ce la sto mettendo tutta, sto dando il massimo e mi dispiace di non essere un pochino più avanti in questo finale di stagione. Avere il pubblico sulle tribune ci ha riportato un po' alla normalità, ma vedere tutto giallo è stato bellissimo, quindi posso solo dire grazie a tutti".

A consolarlo ci hanno pensato anche i ragazzi della VR Riders Academy, autori di prestazioni importanti a Misano. Su tutti, Pecco Bagnaia, che ha conquistato la sua seconda vittoria di fila in MotoGP, dimostrando di essersi sbloccato e di essere arrivato ad un livello superiore.

"E' stata una giornata speciale per i ragazzi dell'Academy. Abbiamo fatto un doppio podio in Moto3 con Antonelli e Migno e sono molto contento per loro, specialmente per Migno che se lo meritava ed ha fatto una gara fantastica. Niccolò lo aveva già fatto anche a Silverstone".

"Poi c'è stata la seconda vittoria di fila di Bagnaia. Pecco ha fatto due pole position con tanto di record della pista, poi due vittorie comandando praticamente per tutta la gara. E' sempre stato molto veloce quest'anno, ma la vittoria di Aragon sembra averlo sbloccato mentalmente".

"Ora può lottare alla pari con Quartararo, perché penso che loro due siano i due piloti più veloci di questa stagione. Nell'ultimo anno Pecco ha portato la sua guida ad un altro livello. E' un peccato quindi che abbia perso un po' di punti all'inizio del campionato, ma non è ancora finita e penso che vedremo una bella lotta fino alla fine dell'anno".

La prossima settimana sono previste due giornate di test sempre a Misano e queste per il pesarese potranno essere un'occasione per preparare al meglio il finale di stagione, anche se molto probabilmente non le sfrutterà fino in fondo.

"Abbiamo deciso di fare una sola giornata di test, probabilmente martedì, perché non abbiamo niente da provare. Proveremo a lavorare sul bilanciamento della moto e sulle gomme, per cercare di migliorare il feeling in vista del finale del campionato. La prossima gara sarà ad Austin, che è una pista che mi piace, dove sono andato forte l'ultima volta che ci abbiamo corso, quindi vedremo come andranno le cose lì. Poi ci sarà la seconda gara di Misano, dove bisognerà avere un po' di fortuna con il meteo, perché a fine ottobre può succedere veramente di tutto".

