Rossi: "Ducati? 3 ottime opzioni, la mia prima sarebbe Dovi"

Che in Austria ci sarebbe stato da soffrire in casa Yamaha se lo aspettavano e così è stato. Alla fine della prima giornata di prove al Red Bull Ring ci sarebbero solamente due M1 in Q2, quelle con i colori Petronas, mentre Maverick Vinales e Valentino Rossi si ritrovano in 11esima ed in 13esima posizione, condizionati anche dal fatto che la seconda sessione di prove libere è stata resa praticamente inutile dalla pioggia.

"E' stata una giornata a metà, perché con la pista umida è stato impossibile migliorare nella FP2. L'impressione è che qui sarà difficile, perché non sono riuscito a stare nei primi dieci. Sicuramente c'è del lavoro da fare, perché io sto continuando sulla mia strada di assetto, ma dovremo fare qualche aggiustamento, per migliorare soprattutto in staccata, perché è molto importante qui al Red Bull Ring" ha detto Valentino a fine giornata.

Come se non bastasse, su una pista su cui il motore conta parecchio, sulle M1 è stato abbassato il regime di rotazione a causa dei problemi di affidabilità patiti nelle prime gare stagionali: "E' vero che abbiamo un regime più basso, ma a livello di velocità massima soffriamo sempre. Sembra comunque che la nostra moto abbia anche altri punti deboli, quindi dobbiamo lavorare su quelli".

Tra le altre cose, come anticipato da Motorsport.com, la Yamaha avrebbe chiesto alla MSMA di poter aprire i motori per questioni di sicurezza. Cosa che il "Dottore" non conferma o smentisce.

"Mi hanno accennato questa cosa, ma io cerco di concentrarmi sul mio lavoro e su quello che dobbiamo fare a livello di setting sulla moto. Per questo cose, dovete parlare con quelli della Yamaha, perché io non ne so tanto".

In tanti si aspettavano anche una Suzuki in difficoltà su questo fronte in Austria, invece in questa prima giornata Alex Rins e Joan Mir sono riusciti a mettersi quasi sullo stesso livello di Andrea Dovizioso e Pol Espargaro, che sembrano essere quelli attrezzati del passo migliore.

"Dipende molto da pista a pista e da come fai lavorare le gomme. Qui sembra che le Suzuki vadano veramente molto forte. Ad oggi mi sembrano le favorite, insieme a Dovizioso e Pol Espargaro, che forse sono quelli che ne hanno un po' di più. Però la velocità di punta dipende molto anche da quanta trazione hai e da come esci dalle curve. La Suzuki a Brno è andata forte e qui sembra più competitiva della Yamaha. A Jerez però era più competitiva la M1. Dipende sempre da vari fattori".

Uno dei temi caldi della giornata è stata il futuro del binomio Ducati-Dovizioso, che si deciderà nelle prossime due settimane, con a contendere il posto al forlivese l'esperienza di Jorge Lorenzo o la freschezza di Pecco Bagnaia. Quando gli è stato chiesto un parere, il 9 volte iridato però ha lasciato intendere che forse punterebbe sulla continuità.

"Tutte le opzioni hanno dei pro e dei contro. Sicuramente Dovizioso va molto forte con la Ducati, quindi lo terrei come prima opzione. Lorenzo è un grande campione e anche lui alla fine ci ha messo un po' di tempo, ma poi era diventato veloce con la Ducati. Poi ci sono i ragazzi giovani, soprattutto Bagnaia, che ha già dimostrato di essere forte e di saper guidare la Ducati. Direi che sono ottime opzioni per il futuro e vedremo cosa succederà" ha concluso.

