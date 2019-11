Rossi: "Condizioni al limite per guidare una MotoGP"

Su Phillip Island si scherza sempre, dicendo che si possono trovare anche quattro stagioni nella stessa giornata, sottolineando l'imprevedibilità del meteo tipica del tracciato australiano. Oggi però è stato il vento a fare da padrone, con raffiche molto forti ed imprevedibili, che hanno portato alla cancellazione delle qualifiche della MotoGP, in seguito al brutto incidente di Miguel Oliveira nella FP4.

Una decisione che i piloti hanno preso insieme alla Direzione Gara in una riunione d'emergenza, organizzata proprio dopo aver interrotto la FP4 a circa 12 minuti dal termine, e che ha visto Valentino Rossi tra quelli d'accordo sul fatto che per oggi fosse meglio fermarsi pensando alla sicurezza.

"Purtroppo oggi tutti si aspettavano questo forte vento che è arrivato. La pioggia non è arrivata, ma le condizioni erano molto pericolose, perché ci sono delle forti raffichi difficili da comprendere, quindi era una situazione davvero al limite per guidare una MotoGP e non abbiamo potuto fare le qualifiche" ha detto Valentino.

Tra i piloti c'era anche chi avrebbe voluto proseguire oggi, ma alla fine ha vinto la maggioranza: "La maggior parte dei piloti erano convinti di non girare più. C'era anche qualcuno che avrebbe voluto fare le qualifiche, ma erano molti di più quelli che pensavano fosse pericoloso. Per me è giusto così, perché era veramente pericoloso. Poi quando devi fare le qualifiche e spingere al limite, è tosto se c'è un vento così. Io è tanti anni che corro a Phillip Island, ma così forte non me lo ricordo mai così forte".

Ancora non è stata presa una decisione su come proseguire il weekend. Le alternative sono due: recuperare le qualifiche domani mattina, oppure formare la griglia in base alla classifica cumulativa delle prove libere.

"Sarebbe una giornata più tosta, ma bisognerà vedere se ci saranno le condizioni. Se il vento è normale, si può fare tutto" ha detto inizialmente il pesarese, riguardo alla possibilità .

Il "Dottore" preferirebbe la griglia formata con la combinata delle libere, ma se si faranno le qualifiche, la cosa più importante è che ci siano le condizioni per farlo: "Per me sarebbe meglio fare la griglia con la combinata delle prove libere, perché se oggi era troppo pericoloso, se domani dovessimo fare le qualifiche alle 9 del mattino sarebbe altrettanto pericoloso. Se le vogliono fare, devono esserci delle buone condizioni, ma bisogna anche aspettare un orario più normale".

Informazioni di Oriol Puigdemont