Rossi: "Bello lottare con Stoner. E Laguna 2008 è speciale"

La MotoGP è ormai ferma da fine febbraio, dalla conclusione dei test pre-campionato. La pandemia del Coronavirus ha impedito di dare il via al Mondiale e per il momento non si può ancora ipotizzare quando si potrà cominciare.

Non avendo molto da dire sul presente, diversi campioni della classe regina sono stati stuzzicati da BT Sport, che con il programma "The Greatest Race" li ha riportati sul viale dei ricordi. Non poteva mancare all'appello ovviamente Valentino Rossi, che chiaramente è partito rivelando quali sono le vittorie che ritiene più importanti nella sua trionfale carriera.

"Nella mia classifica personale delle vittorie della mia carriera, ne ho tre preferite. Welkom 2004, la prima con la Yamaha. Laguna Seca 2008, il duello con Stoner. E Barcellona 2009, la battaglia all'ultima curva con Jorge Lorenzo. Queste sono state le migliori, anche se ci state anche delle altre belle vittorie" ha detto il "Dottore".

Non poteva mancare poi un accenno alle rivalità storiche, come quelle con Max Biaggi, Sete Gibernau e Jorge Lorenzo, che secondo lui lo hanno aiutato ad alzare l'asticella ogni volta.

"Si, è sicuramente così. Ho fatto grandi battaglie con Biaggi, Gibernau e Lorenzo. Quando si ha una rivalità come questa, è il carburante per migliorare le prestazioni di tutti, per alzare il livello, perché poi diventa un qualcosa di un po' personale, quindi vuoi dare qualcosa in più per arrivare davanti".

C'è però un altro rivale con cui ha dato vita a grandi duelli, che non poteva non citare, ovvero Casey Stoner.

"Mi è piaciuto molto battagliare con Stoner, perché Casey è uno dei migliori talenti dell'ultima era della MotoGP. Il suo talento era grande ed era giovane, molto veloce. E' stato sicuramente uno dei rivali più forti di tutta la mia carriera".

Anche perché contro l'ex pilota di Ducati ed Honda ha dato vita ad uno dei duelli più entusiasmanti degli ultimi 15 anni, quello di Laguna Seca 2008, che ha avuto il suo culmine nel famosissimo sorpasso al "Cavatappi".

"E' stata una vittoria speciale. Fu molto importante, perché in quel momento Stoner era davvero forte e mi aveva battuto nel 2007, vincendo il campionato con la Ducati. Io ero stato campione per tanti anni, poi avevo perso nel 2006 e nel 2007. Il 2008 quindi era una stagione cruciale, perché ero passato dalla Michelin alla Bridgestone e la battaglia con Casey è iniziata fin dalla prima gara".

"Quando siamo arrivati a Laguna Seca, quel fine settimana è stato fondamentale per il resto del campionato, perché Stoner era incredibilmente veloce su quella pista con la Ducati. Io ero secondo nelle prove, ma un po' lontano".

"Mi ricordo che la sera prima ho parlato con Uccio e gli ho detto che sarebbe stato molto importante mettermi davanti a Stoner alla prima curva, perché la chiave sarebbe stata imporre il mio ritmo alla gara: Laguna seca è un circuito su cui è molto difficile sorpassare, perché è molto stretto. Ci ho provato e la battaglia è stata furiosa dall'inizio alla fine, ma sono riuscito ad arrivare davanti" ha concluso.