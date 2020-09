Rossi: "Avrei potuto vincere, ho fatto un grande errore"

La delusione è veramente grande per Valentino Rossi. Il ritorno alla vittoria in MotoGP dopo oltre tre anni sembrava veramente alla sua portata oggi a Barcellona ma, proprio quando stava provando a braccare Fabio Quartararo, il "Dottore" è incappato in una scivolata alla curva 2.

Un errore che pesa per l'occasione sprecata, ma anche in ottica campionato, perché dopo quello di Misano questo è il secondo zero consecutivo e quindi ora i punti da recuperare sul francese della Yamaha Petronas sono ben 58. Troppi probabilmente, se si pensa anche a quanti piloti ci sono di mezzo tra i due. Il rammarico quindi è molto grande per il pesarese.

"Oggi è stato veramente un grande peccato. Dopo un weekend così, nel quale sono andato forte e mi trovavo bene con la moto, sarei dovuto arrivare davanti. Avrei potuto anche vincere, perché Quartararo ha rallentato tanto, però sicuramente sarei arrivato sul podio perché ero molto veloce" ha detto Valentino.

"Mi sono fatto ingolosire, perché ero veloce e volevo rimanere vicino a Quartararo: volevo provare a fregarlo, ma avevo anche paura che poi le moto che vanno forte alla fine della gara, come le Ducati e soprattutto le Suzuki, arrivassero. Volevo assolutamente salire sul podio e ci ho provato, ma rimane un grande errore. Mi dispiace molto" ha aggiunto.

Concentrandosi sulla dinamica, fa fatica a trovare un vero e proprio errore: "Se guardo i dati, era uguale al giro prima, un po' come Bagnaia a Misano, però probabilmente stavo già entrando molto forte in quella curva e con meno temperatura alla gomma davanti mi si è chiusa. Avrei dovuto stare un po' più attento".

Il rammarico però è soprattutto per aver sprecato un'occasione che nella sua mente era ben chiara già prima del via.

"Ero veramente molto competitivo, perché sono andato forte tutti i turni, anche con le gomme usate. Ero uno dei più veloci, quindi sapevo che oggi era una grande occasione e fino alla caduta avevo fatto tutto bene. Poteva essere il secondo podio della stagione e sarei stato secondo invece che terzo, ma soprattutto sarebbero stati dei punti importantissimi per il campionato, perché sarei stato ancora in gioco".

"Per non disperarsi, bisogna pensare che comunque è stato un buon weekend, che ho guidato bene e mi potevo giocare la vittoria. Stiamo seguendo una strada molto interessante con il setting della moto, quindi anche se per me il campionato è chiuso ci sono delle grandi motivazioni per essere veloci da qui alla fine dell'anno".

Quando poi però gli è stato chiesto se effettivamente si considera tagliato fuori dai giochi, in parte ha provato a ritrattare questa teoria.

"Finché non lo dice la matematica, non è finita. Però purtroppo ho già fatto tre zero e sono caduto due volte di fila per errori miei. Poi alla prima gara si era rotta la moto, quindi è difficile. Però ci sono ancora tante gare e bisognerà cercare di essere veloci, se riesco a guidare così, posso andare forte da tutte le parti".

Infine, ha fatto un raffronto con l'errore della gara scorsa a Misano, spiegando che le due situazioni erano molto differenti tra loro.

La settimana scorsa, a Misano, abbiamo seguito una via un po' diversa con il setting della moto. Non mi trovavo bene e non avrei fatto una bella gara. Sabato e domenica poi avevo un po' di influenza e non ero in forma per niente. Questo secondo me ha contribuito a farmi sbagliare. Oggi invece è stata un'altra cosa, perché volevo provare a vincere ed ero al limite, quindi sono due errori diversi. Ma due zero di fila non bisognerebbe farli mai se si vuole arrivare tra i primi tre del campionato.