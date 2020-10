Rossi: "Aragon pista difficile per me, ma quest'anno sono veloce"

Tre gare e altrettante cadute consecutive. Questo è il poco invidiabile biglietto da visita con cui Valentino Rossi si presenterà al MotorLand di Aragon, prossimo appuntamento del Motomondiale 2020.

Sebbene la classifica Mondiale Piloti sia continuamente in bilico, senza un padrone o un dominatore, il "Dottore" si è allontanato in maniera significativa dalla lotta per il titolo dopo i tre risultati negativi conseguiti nelle ultime gare.

E' anche vero, però, che lo stesso Valentino ha mostrato di essere più a proprio agio in sella alla Yamaha M1 nel corso di questa stagione. Ecco perché, su una pista che mai ha amato, Rossi potrebbe cercare di tornare a portare a casa punti importanti per il campionato.

"Dopo la gara a Le Mans il team è andato al MotorLand di Aragon, una pista su cui faremo due gare back to back. Aragon è sempre stata una pista difficile per me, dunque sarà una sfida essere forti su quel tracciato".

"Ma quest'anno sono piuttosto veloce e ho un ottimo feeling con la moto. Dunque, lavoreremo duramente ancora una volta e cercare di capire come incrementare le nostre prestazioni ad Aragon".