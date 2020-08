Rossi: "Anche Marquez dimostra di essere umano"

Il pesarese sa perfettamente cosa significa saltare buona parte di una stagione a causa di un grave infortunio. Gli è successo nel 2010, come Marquez, da campione in carica. Nel caso del "Dottore" l'incidente era avvenuto in occasione delle prove libere del Gran Premio d'Italia e gli aveva procurato una frattura alla gamba destra che lo aveva costretto a fermarsi per quattro Gran Premi.

Marquez probabilmente sarà costretto a saltare l'intera stagione, dopo che la Honda ha annunciato che non ritornerà in sella prima di altri due mesi.

Per Rossi, quello che è successo al campione di Cervera dimostra che, nonostante le sue innegabili capacità, anche lui è umano.

"Negli ultimi anni abbiamo visto piloti che si sono ripresi da infortuni quasi miracolosamente. Ma Marquez ha cercato di salire in moto solo quattro giorni dopo l'intervento per una frattura molto importante. Questo dimostra che è umano, che siamo tutti umani" ha riassunto Rossi, che poi ha ricordato come si sentiva nel 2010.

"Ero molto frustrato. Dopo aver vinto in Qatar, avevo fatto un incidente in un allenamento di motocross e mi sono fatto male alla spalla. Questo mi ha condizionato molto e mi ha causato molto dolore mentre guidavo. Poi sono caduto al Mugello e mi sono rotto una gamba. Lì ho capito che la stagione era finita. Da quel momento, mi sono sdraiato sul divano e ho guardato le corse e il calcio" ha ricordato.

Il 9 volte iridato scatterà dalla 14esima posizione domani al Red Bull Ring, dopo essere caduto nel finale della Q1 di oggi. Il pilota di Tavullia si sente più in difficoltà sul giro secco che sul long run, ma si prepara ad una gara di sofferenza.

"Stiamo soffrendo molto sul giro secco. In termini di ritmo ci sono quattro piloti più veloci di noi, ma per il resto c'è abbastanza equilibrio. Abbiamo problemi in ingresso curva e abbiamo ancora il motore un po' limitato" ha concluso.

