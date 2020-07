Oggi la MotoGP è tornata in pista con una giornata di test collettivi in vista del Gran Premio di Spagna di questo fine settimana. Se a parlare è Valentino Rossi e in ballo c'è ancora il suo futuro, l'aspetto sportivo passa inevitabilmente in secondo piano.

Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che il "Dottore" aveva già posto la firma sul contratto per il 2021 con la Yamaha Petronas, ma il diretto interessato oggi ha deciso di mettere i puntini sulle i: nero su bianco non c'è ancora nulla, ma la decisione di continuare è presa. Si tratta solo di accordarsi su come sarà composta la sua squadra.

"La notizia della firma è fake. Stiamo parlando di come fare la squadra, perché oltre ad andare in Petronas ci sarà Quartararo che si muoverà al mio posto. Ci sono molte pedine che devono andare a posto, quindi ci vorrà ancora tempo per firmare. Però ci siamo, al 99% continuerò e manca solo la firma" ha spiegato Valentino.

"Ci vorrà ancora un po' di tempo perché che è un po' un gioco di scacchi. Le prime scelte le farà Quartararo, perché lui sarà nella squadra ufficiale, ma non ho tanto potere decisionale. Sicuramente verrà David (Munoz, il capo tecnico), invece per gli altri è più una cosa che decideranno tra i team" ha aggiunto.

Il contratto con Petronas, dove comunque avrà a disposizione una M1 ufficiale, sarà di una stagione, ma sarà presente anche un'opzione, che verrà valutata nel corso della pausa estiva del 2021.

"Ho fatto questo ragionamento e non mi piaceva andare in Petronas sapendo che sarebbe stato sicuramente il mio ultimo anno. Abbiamo parlato tanto con Lin (Jarvis) e con la Yamaha e la situazione è molto chiara: il contratto è per il 2021, ma c'è un'opzione per il 2022. L'anno prossimo, durante la pausa estiva, decideremo insieme se vogliamo continuare o se sarà l'ultimo anno".

Per la prima volta nella sua carriera, o quasi, quindi si ritrova nella condizione di non avere troppo potere contrattuale, anche se la cosa non sembra preoccuparlo particolarmente.

"La sto vivendo bene, non ho grossi problemi. Questo periodo è stato molto interessante e mi ha fatto capire tante cose. E' stata la prima volta nella mia vita che sono stato tanto lontano dalle gare e tanto a casa. Devo dire la verità, mi è piaciuto molto".

"Però dall'altra parte ho pensato che voglio esserci, che voglio provarci anche l'anno prossimo. Sarà dura, perché dovrò fare un grande sforzo anche per prepararmi fisicamente, però mi piace. Per il resto, sono pronto a tutto".

Anche perché poi ha ribadito che la vita "di casa" a cui lo ha obbligato la pandemia del Coronavirus alla fine gli è piaciuta più di quanto si sarebbe aspettato e che questo lo ha aiutato a prendere la sua decisione.

"Mi preoccupava un po' stare a casa e non sentire la pressione delle gare. Vivere una vita normale insomma. Invece mi sono trovato molto bene e mi piace stare a casa a non fare niente. Mi sono trovato bene, ma questo mi ha aiutato a prendere la decisione di continuare a cuor leggero, perché ora so che sto bene anche a casa".

Prima di pensare al 2021, c'è però da onorare l'ultima stagione con il Factory Team della Yamaha e c'è chi pensa che una stagione così breve, con gare così ravvicinate potrebbe rappresentare un vantaggio per un pilota con l'esperienza di Rossi, che però non ne sembra troppo convinto.

"Spero che mi possa portare qualche vantaggio, ma quello che penso è che sarà come sempre. Il calendario è più pressato, perché ci sono più gare vicine, ma dall'altra parte ce ne sono meno. Di solito quando si arriva a luglio, ne hai già fatte dieci, invece quest'anno iniziamo adesso e quindi non sarà un problema farle così in fila".

"Sarà interessante vedere cosa succederà nelle doppie gare, soprattutto nella seconda, avendo più tempo per poter lavorare sulle moto. Però sono pronto, perché negli ultimi due mesi e mezzo mi sono veramente allenato forte, quindi mi sento in forma. Nel paddock ci sono tante restrizioni, ma con meno gente in giro è anche tutto più tranquillo. Bisogna adattarsi, perché come in tutte le cose ci sono i pro e i contro" ha concluso.

