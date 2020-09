Rossi: "A Misano per continuare a crescere"

Misano è speciale per due ragioni per Valentino Rossi. La prima è fin troppo evidente: è la pista di casa, a pochi chilometri dalla sua Tavullia. La seconda è che nel passato recente il tracciato romagnolo è stato favorevole alle Yamaha.

Lo scorso anno, Fabio Quartararo si è arreso a Marc Marquez proprio all'ultimo giro e alle spalle dello spagnolo della Honda c'erano proprio quattro M1, con quella del "Dottore" che ha concluso in quarta posizione.

"Le prossime sono le due gare a Misano. Correre su questa pista pista è sempre molto speciale per me. E' molto vicina a casa mia, a soli 10 km di distanza. Per me è molto facile arrivare al circuito ed è anche comodo essere così vicini a casa" ha detto Valentino, che non ha fatto minimamente accenno alle voci di un possibile ritiro per far spazio ad Andrea Dovizioso in Petronas, già smentite comunque dal team principal Razali.

"L'anno scorso siamo stati molto forti qui, quindi speriamo di poter continuare a crescere su questa pista nei prossimi due fine settimana e di ottenere dei risultati positivi. L'anno scorso ero rimasto appena fuori dal podio, quindi anche questa volta voglio lottare per le prime posizioni" ha aggiunto.

Anche Maverick Vinales, reduce dal terribile incidente del Red Bull Ring, dove era rimasto senza freni, sembra piuttosto ottimista in vista delle prossime uscite, accenando già anche all'ultima gara della tripletta, che si disputerà sul tracciato spagnolo di Barcellona.

"Ho usato le due settimane di pausa per prepararmi alle gare di Misano. Sono in buona forma, sia fisica che mentale, quindi questo fine settimana proveremo a spingere forte, concentrandoci completamente sul miglioramento della nostra posizione in campionato" ha detto Vinales, attualmente quinto a 22 punti dalla vetta.

"Questo è l'obiettivo principale e per farlo dobbiamo salire sul podio. Mi sento ottimista ed emozionato per queste tre settimane. Sappiamo che possiamo essere forti a Misano ed anche in Catalogna, quindi dobbiamo fare in modo di sfruttare queste gare. Questi due GP sono un po' come le gare di casa per la squadra, quindi voglio ottenere il miglior risultato possibile" ha concluso.