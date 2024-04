Rivola: "Se un pilota vuole vincere, non so se il denaro debba essere determinante nella sua decisione"

Sebbene il suo impatto sul progetto della Casa di Noale sia stato decisivo da quando è entrato a fine 2018, Rivola è abbastanza elegante da relativizzare i suoi meriti, spostando la maggior parte del peso sull'azienda per cui lavora. I vari metodi per misurare il rilancio della divisione corse del gruppo Piaggio nel Mondiale vanno nella stessa direzione. Secondo i dati Nielsen, il valore di Aprilia è decuplicato negli ultimi cinque anni, nei quali l'italiano è stato amministratore delegato.

Ancora più facili da quantificare sono le statistiche che dipendono dai risultati. Nei suoi primi tre anni da grande capo, l'Aprilia è finita in fondo alla classifica costruttori, per poi fare un triplo salto mortale nel 2022 (arrivando terza), anno in cui è riuscita a competere come team factory senza che il suo management andasse a braccetto con il team Gresini, e in cui ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, in Argentina, per mano di Aleix Espargaro.

In effetti, il catalano è stato uno dei contendenti al titolo fino al tour asiatico che ha segnato l'ultima parte del calendario, nella quale la RS-GP non ha brillato. Nel 2023, Aprilia ha consolidato la sua posizione al terzo posto, risultando addirittura la seconda moto migliore in griglia, dietro solo alla potentissima Ducati.

"La nostra crescita è avvenuta perché il gruppo Piaggio voleva investire nella MotoGP. Diciamo che il mio arrivo è coinciso con questa volontà di investire. Senza questa volontà, non avrei potuto fare nulla. E la prima cosa su cui hanno investito sono state le persone", ha detto Rivola a Motorsport.com. Nonostante la giovane età (52 anni), questo laureato in economia e commercio all'Università di Bologna ne ha viste di tutti i colori. Soprattutto durante il suo periodo in Formula 1, sia alla Toro Rosso che alla Ferrari.

"Stiamo cercando un buon equilibrio tra la cultura motociclistica di Noale e l'inserimento di talenti provenienti da altri settori, come la F1. Questo offre un mix di persone con un livello di esperienza e conoscenza molto alto, come Romano Albesiano - direttore tecnico - con giovani appena laureati", spiega il dirigente. "Quando si riesce a crescere ogni anno, la motivazione aumenta perché ci si rende conto che si sta andando nella direzione giusta. Se la nostra moto migliora sempre di più, è perché siamo più forti a livello di fabbrica. E poi, naturalmente, il fattore pilota gioca un ruolo importante".

Massimo Rivola

Rivola è pronto ad affrontare un intenso mercato piloti in vista del prossimo ciclo naturale, che va dal 2025 al 2026. Infatti, non è un segreto che uno dei piloti interessati all'Aprilia fosse Fabio Quartararo, che venerdì scorso ha confermato il suo rinnovo con la Yamaha. Il nuovo contratto farà del francese il pilota più pagato della MotoGP, con uno stipendio di circa 12 milioni di euro all'anno. Consapevole che Aprilia non può competere in termini di budget con i due colossi giapponesi, Yamaha e Honda, il manager sta valutando uno scenario in cui entrambe le parti mostrino la loro disponibilità.

"Il limite che abbiamo finanziariamente in termini di stipendi dei piloti è molto legato alle prestazioni della moto. Se un pilota vuole vincere, non so se il fattore determinante in questa decisione debba essere il denaro", si è chiesto Rivola, "Prima di questo, credo sia più importante che si chieda cosa vuole fare: voglio fare soldi o voglio un progetto che mi permetta di vincere? E credo che il progetto Aprilia ti permetta di lottare per vincere. E dirò di più: se vince, i soldi non saranno un problema. Ma l'impegno deve essere reciproco", ha sottolineato il leader di Noale, che ha usato una risposta politica quando gli è stato chiesto di valutare la manovra della Yamaha con "El Diablo": "Non sono abituato a commentare le notizie sugli altri team. In questo caso mi limito a dire che mi sembra che la Yamaha si stia muovendo nella giusta direzione".

Per quanto riguarda la line-up della prossima stagione, Rivola ritiene che Espargaro e Vinales meritino un trattamento preferenziale, per la scommessa che hanno fatto all'epoca. In questo senso, e visto il livello di competitività della RS-GP, Aprilia non ha fretta. "Probabilmente saremo gli ultimi a chiudere i due piloti per il 2025. Prima di tutto, perché vogliamo rispettare Aleix e Maverick, e dare loro il tempo di chiarire la loro volontà di continuare. Naturalmente, ascolto tutti, perché è molto interessante sapere come uno viene percepito", ha detto l'amministratore delegato di Aprilia Racing.