Rins: "Se cado, all'80% mi può uscire la spalla"

Il pilota della Suzuki ha saltato la prima gara della stagione, a Jerez, a causa di un incidente di cui è stato vittima nelle qualifiche, dopo il quale gli è stata diagnosticata una frattura alla spalla destra.

La settimana successiva, nella seconda gara sul tracciato andaluso, Rins è riuscito a concludere la gara al decimo posto, dopo un weekend nel quale sembrava irrealistico che potesse completare i 25 giri della gara.

Quasi due settimane dopo, il catalano è pronto per affrontare la terza gara dell'anno, in Repubblica Ceca, dopo essere stato sottoposto a diversi controlli ed aver trattato l'area infortunata con dei trattamenti di fisioterapia per diversi giorni.

"Non sono ancora al 100%, ma sto meglio. Ho potuto lavorare con il fisioterapista. Non so ancora come mi sentirò, lo scoprirò quando salirò sulla moto. Questo circuito è meno impegnativo nelle curve a destra e questo è positivo" ha detto Rins, che per il momento ha deciso di rinviare un'ipotetica operazione a fine stagione.

"Il lunedì dopo la gara siamo andati all'ospedale a Barcellona. I medici dicono che con una brutta caduta ho dal 70 all'80% di possibilità che la mia spalla scivoli fuori sede" ha aggiunto il pilota della Suzuki, che quindi correrà con grande attenzione questo fine settimana.

"Quando avrò recuperato le forze, non penserò più alla mia spalla, ma è chiaro che in queste prime gare sarò probabilmente più cauto anche inconsciamente" ha detto il #42.

Guarda il Gran Premio Monster Energy di Repubblica Ceca live su DAZN. Attiva ora