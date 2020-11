Rins: “Per come è andata la stagione, non escludo una vittoria”

Alex Rins condivide la seconda posizione con Fabio Quartararo nella classifica generale, entrambi si trovano infatti a 37 punti da Joan Mir, leader della classifica che sarà campione questa domenica se sale sul podio, fra le varie combinazioni possibili. El Diablo partirà undicesimo, proprio davanti al maiorchino, mentre lo spagnolo della Suzuki è solamente quattordicesimo dopo non essere riuscito a passare il taglio del Q1.

Nonostante il gran ritmo, l’arrivo della pioggia nei momenti decisivi della prima fase di qualifica ha portato Rins a non voler rischiare più del dovuto. Questo modo conservatore lo ha lasciato fuori dalla Q2. Tuttavia, l’esperienza accumulata durante questa stagione lo porta a non tagliarsi fuori dalla lotta per la vittoria. Nello stesso momento è consapevole delle difficoltà che presenta il Circuito di Valencia, non particolarmente adatto ai sorpassi.

Rins riassume la sua sessione di qualifica e rivela il favorito per la gara di domani, secondo lui: “È stata un disastro, non abbiamo avuto molta fortuna. Nel mio giro veloce ho visto che iniziava a piovere e non ho voluto rischiare. Ho visto molte bandiere che segnalavano l’acqua e questo mi ha tolto un po’ di fiducia. In gara, il pilota che apparentemente sembra averne di più è Franco Morbidelli”.

Per il catalano, che domenica scorsa in queste stesse condizioni ha chiuso in seconda posizione dietro al suo compagno di squadra, la poca stabilità di questa stagione a scommettere in maniera decisa. Questo perché è consapevole della competitività che è in condizioni di mostrare: “Per come è andata questa stagione, non escludo una vittoria. È complicato, perché non ci sono molti punti di sorpasso, ma l’obiettivo è arrivare a Morbidelli”.