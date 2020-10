Rins: “Mir sta facendo una grande stagione, non sbaglia nulla”

Dopo la vittoria della scorsa settimana ed il secondo posto di oggi nel Gran Premio di Teruel, Alex Rins ha raccolto molti punti che gli permettono di essere ancora in lotta per il campionato, anche se il suo compagno di squadra Joan Mir continua a non commettere errori e ha chiuso la gara in terza posizione, completando la terza doppietta Suzuki sul podio in questa stagione.

Rins ha corso tutta la gara stando a meno di un secondo dal leader, Franco Morbidelli, ma non è riuscito a mettergli le ruote davanti, dovendo chiudere in seconda posizione: "Abbiamo dato tutto, solo che Franco è stato troppo forte. Ho girato molto di più in 1'48" rispetto alla scorsa settimana e credevo che a Morbidelli crollasse un po' la gomma posteriore negli ultimi giri, ma l'ha mantenuta molto bene. Sono stato dietro di lui, ma non sono mai arrivato ad insidiarlo".

A differenza di Morbidelli, che ha montato la media sia all'anteriore sia al posteriore, Rins ha optato per due morbide: "A metà gara, la scelta della morbida davanti e dietro mi ha un po' penalizzato, perché la moto si muoveva un po'. Ho perso un po' da Franco, pensavo di poter recuperare nel finale, ma poi è stato impossibile farlo".

Dopo questo secondo posto, Rins è ora a 32 punti dal leader della classifica, il suo compagno di squadra Joan Mir: "Abbiamo ricucito il distacco di quattro punti, che sono importanti. Voglio fare i complimenti a Joan, che sta facendo una grande stagione. Il ragazzo non sbaglia nulla! Mancano tre gare ed in queste daremo tutto!".

Ora il mondiale si ferma per una settimana prima di affrontare l'ultima tripletta della stagione, che inizierà con il doppio appuntamento di Valencia per concludersi con la gara di Portimao. In queste tre gare ci saranno in gioco 75 punti: "La pista di Valencia è piccola, mi piace, quindi vediamo di avvicinarci ancora un po' alla vetta della classifica".