Rins: "La Suzuki sa cosa voglio per rinnovare"

Alex Rins ha conquistato le sue prime due vittore in MotoGP nel 2019, inserendosi tra i principali rivali di Marc Marquez, il grande dominatore della categoria.

In occasione della presentazione della squadra 2020, il pilota di Barcellona ha dichiarato che l'obiettivo è quello di essere costante e provare a lottare per la vittoria in più occasioni, perché questo è l'unico modo per provare a battere Marquez nella corsa al titolo.

Inoltre, lo spagnolo ha spiegato di non aver ancora rinnovato il suo contratto con la Casa di Hamamatsu e di non avere fretta a farlo, anche se alla fine l'idea di base sarebbe quella.

"Ci troviamo ad affrontare questa stagione con grande motivazione, con nuovi colori e tante altre cose sotto la moto. La Suzuki ha lavorato molto duramente durante l'inverno per avere un motore più potente ed un potenziale maggiore rispetto all'anno scorso" ha spiegato Rins.

"Vedremo come si comporteranno questi sviluppi nei test: avremo novità da provare per quanto riguarda motore, telaio ed elettronica...Quindi avremo molto lavoro".

"E' molto importante provare tutto nel modo giusto ed assicurarsi che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Dobbiamo lavorare con grande attenzione. Probabilmente useremo anche una moto dello scorso anno per fare delle comparative".

Riguardo agli obiettivi per la stagione che sta per cominciare, il pilota spagnolo non ha nascosto una certa ambizione.

"Il target è provare a vincere più gare rispetto allo scorso anno, perché credo che abbiamo le armi per farlo, la moto è competitiva. Da parte mia, proverò a mettere tutto me stesso per essere veloce fin dalla prima gara".

"La griglia è sempre la stessa, ma il livello è ogni anno più alto, quindi dobbiamo cercare di essere più costanti e provare a migliorare rispetto al 2019".

"Alla fine, vincere le gare ti porta a vincere il campionato. Se sei costante e vinci molte gare, allora può diventare campione. Dobbiamo riuscire a vincere più gare possibile".

Anche se alcuni media nei giorni scorsi hanno affermato che Rins aveva già rinnovato il suo contratto con la Suzuki, il catalano ha smentito la cosa.

"Mi sento molto a mio agio con la Suzuki, quest'anno dobbiamo concentrarci sul campionato, ma onestamente non ho firmato nulla con loro per il 2021 e il 2022. Questo è un lavoro che spetta al mio manager, vedremo come va".

Rins non crede infatti che ormai ci saranno particolari scossoni al mercato dopo le firme dei piloti Yamaha: "Ho tempo per pensare al rinnovo, che si chiuda ora o tra qualche settimana non dipende da nessuno".

Non si è sbottonato però riguardo a potenziali offerte di altre squadre: "La Suzuki mi sembra una buona squadra, ma bisogna vedere tutte le opzioni e valutarle. In questo momento la mia priorità sono i test, non penso a rinnovare o meno".

Quando infine gli è stato domandato cosa ha chiesto alla Suzuki per firmare il prolungamento del contratto, ha detto: "Sanno cosa voglio per rinnovare".