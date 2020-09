Rins: "La sbacchettata? Colpa di una gomma preriscaldata"

Rins si è infortunato gravemente nel corso della Q2 del Gran Premio di Spagna lo scorso luglio ed è stato costretto a saltare la prima gara. Da allora ha avuto problemi alla spalla destra e lo scorso fine settimana ha dovuto rallentare nella parte finale della gara quando ha perso forza ed ha dovuto alzare il ritmo senza avere la possibilità di lottare per un posto sul podio.

In occasione della FP1 odierne Rins è stato protagonista di una violenta sbacchettata che lo ha quasi fatto cadere dalla sua GSX-RR ed ha subito un duro colpo sulla spalla infortunata. Poco dopo il pilota della Suzuki è stato autore anche di una innocua scivolata con la quale ha concluso un venerdì da incubo.

“Fisicamente sto bene, potrei stare molto peggio. Con la sbacchettata che ho preso dalla moto la mia spalla avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Per come è andata oggi devo dire che le FP2 sono andate bene. Sono riuscito a montare gomme nuove ed ho girato sul 32 senza troppa fatica. Fino ad allora, sia al mattino che all'inizio del secondo turno, ho avuto difficoltà ad aprire il gas e a trovare grip. Spero che domani si possa iniziare in modo migliore”.

Il pilota della Suzuki ha ripercorso i momenti della sbacchettata.

“Psicologicamente non ho sofferto perché questi episodi accadono molto velocemente e quello che solitamente fa un pilota è tornare in sella subito cercando di andare forte senza cadere. In occasione della scivolata fortunatamente non mi sono fatto male e questa è la cosa più importante”.

“Ho scartato subito la gomma media perché si è consumata dopo soli 9 giri. Poi abbiamo montato una posteriore morbida ma anche questa mi ha dato molti problemi. Nel pomeriggio, infine, abbiamo montato una media nuova che mi ha dato buone sensazioni”.

Rins ha poi spiegato cosa siano gli pneumatici preriscaldati.

“Per tutte le gare Michelin porta una gomma di ogni mescola. Si tratta di pneumatici che sono stati preriscaldati in occasione di precedenti Gran Premi. Se, per esempio, abbiamo una ruota di scorta ma l'abbiamo soltanto riscaldata questa viene restituita alla Michelin. Questi sono i cosiddetti pneumatici pre-riscaldati e possono essere di un'altra squadra. Vengono raccolti e poi viene effettuato un sorteggio per la consegna per il fine settimana”.

Un sorteggio che, però, dovrebbe cercare di essere più equo tra i piloti.

“Il numero massimo di pneumatici preriscaldati che si può ottenere è di due a weekend per ogni pilota, ma è anche possibile non ottenere nessuno”.