Rins: "Il rapporto con Kawauchi in Honda è stato molto diverso dalle aspettative"

Kawauchi è stato una delle chiavi del successo del ritorno della Suzuki in MotoGP. Insieme a Davide Brivio, il giapponese si è occupato di articolare la parte tecnica. Rins è stato promosso nella classe regina nel 2017 e ha preso la tuta del marchio della grande S, dove è rimasto fino a quando la casa di Hamamatsu ha inaspettatamente sbattuto la porta nel 2022 e ha chiuso il suo reparto corse.

Dopo diverse trattative, lo spagnolo è entrato in Honda attraverso LCR, il team satellite della casa di Tokyo, che a sua volta ha portato Kawauchi a bordo come direttore tecnico, in sostituzione di Takeo Yokoyama.

Da quando è salito per la prima volta sulla RC213V nei test di Valencia dello scorso novembre, e fino alla conferma del suo passaggio alla Yamaha nel 2024, avvenuta pochi giorni fa, lo spagnolo ha chiesto maggiore attenzione da parte della Honda, che a suo avviso non lo ha sostenuto come avrebbe potuto, nonostante la crisi attuale. Sarebbe stato logico pensare che la presenza di Kawauchi potesse aiutare in questo senso. Tuttavia, Rins ammette a Motorsport.com che non è affatto così.

"Il mio rapporto con Ken finora è stato molto diverso da quello che avevamo in Suzuki e molto diverso da quello che mi aspettavo. Non so se da parte di Ken o di Honda, ma la comunicazione è stata pessima", ha detto il numero 42 nel podcast 'Por Orejas'.

"Mi aspettavo la stessa cosa che ti aspettavi tu. Che, venendo dalla Suzuki, dove siamo stati insieme per molti anni, anche alla Honda avremmo parlato, ci saremmo incontrati. Non era affatto quello che pensavo", insiste il pilota.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Prima di firmare per HRC, a Rins era stata offerta la possibilità di firmare per il team Gresini, ma alla fine ha optato per LCR perché il suo accordo gli garantiva un contratto da pilota ufficiale con il costruttore dell'ala dorata. Tuttavia, il materiale con cui il catalano ha corso è stato, per la maggior parte, diverso da quello che Marc Marquez e Joan Mir hanno avuto sulle moto decorate Repsol.

"Non è che Honda non mi abbia dato supporto tecnico, è stata più una questione di mancanza di fiducia, di non contare su di me per lo sviluppo, di non credere più in me", ha detto il vincitore del Gran Premio degli Stati Uniti, l'unico pilota del marchio capace di vincere in questa stagione e di salire sul podio. Infatti, nonostante abbia saltato quattro delle nove tappe in calendario finora, Rins è ancora il pilota piazzato meglio tra i quattro HRC nella classifica dei punti.

"Fin dall'inizio della stagione, anche dal test di Valencia dello scorso anno, la mia moto è stata diversa da quella del team ufficiale. Anche se per piccole cose, ma diversa. Alla fine ci si abitua, ma è per questo che ho deciso di firmare per la Yamaha", ha detto lo spagnolo, aggiungendo che neanche la vittoria ad Austin lo ha aiutato a trovare del materiale fresco. "Dopo la vittoria in Texas tutto è rimasto uguale", ha aggiunto Rins.