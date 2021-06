Il pilota della Suzuki è stato dichiarato "fit", quindi domani mattina tornerà in sella nella FP1 del Sachsenring, dove spera di riuscire a completare il weekend, pur avendo ammesso di non essere al 100% dopo l'infortunio di due settimane fa.

Lo spagnolo si è fratturato il radio del braccio destro mentre si allenava in bicicletta lungo il circuito catalano, nella giornata di giovedì che apriva il weekend di gara.

Oggi ha ammesso di essere andato a sbattere contro un furgone che era in pista, essendosi distratto per "rispondere ad un messaggio importante sul suo cellulare".

Come risultato di quell'errore, è caduto a terra, si è fatto male ed è stato portato in una clinica di Barcellona, dove la mattina seguente è stato anche sottoposto ad un'operazione per stabilizzare la frattura.

"La verità è che mi sono schiantato a Barcellona perché stavo inviando un messaggio importante", ha iniziato, spiegando la scena.

"Dobbiamo stare lontani dai nostri telefoni quando siamo in bici, perché quando si presta attenzione al telefono non si presta attenzione alla strada", ha proseguito il pilota della Suzuki

"Comunque preferisco aver colpito il furgone piuttosto che una persona, quello sarebbe stato molto peggio, ma è un chiaro esempio del fatto che non si può andare in giro guardando il telefono".

"All'inizio non sembrava niente di grave, ho continuato a pedalare sulla bici, ma ho sentito un po' di dolore e quindi ho deciso di andare in ospedale", ha raccontato.

Rins è stato dichiarato "fit" ed ora pensa solo a capire se sarà in grado di completare il weekend tedesco.

"Ci avviciniamo in modo diverso, ma non troppo. In un fine settimana normale l'obiettivo è provare a vincere. Ora non siamo al 100%. Dovrò vedere in FP1 come va la mano. Sono sicuro che non sarà troppo facile. Forse non sarò in grado di completare i giri che normalmente facciamo nelle prove, ma sono fiducioso di poter guidare anche con il dolore".

Il pilota della Suzuki è arrivato a Barcellona dopo quattro cadute consecutive. Questo significa che ora ha cinque zeri in classifica e il suo obiettivo di lottare per il titolo è inevitabilmente cambiato.

"L'obiettivo ora non è quello di vincere il campionato", ha riflettuto. "All'inizio della stagione siamo partiti molto forte e ci siamo dati da fare. Ora la prendo diversamente, ma con lo stesso desiderio. L'obiettivo ora è quello di andare gara per gara, per divertirmi come ho fatto alla fine dell'anno scorso", ha detto.

"Questo fine settimana proveremo alcune cose di set-up che non abbiamo potuto provare nei test di Barcellona e tornaremo alla moto con cui ho vinto al Motorland l'anno scorso. Vediamo se è possibile recuperare il feeling con l'anteriore e risolvere il problema che abbiamo avuto quest'anno in molte gare, che mi fa perdere l'anteriore e cadere", ha concluso il pilota di Barcellona.

