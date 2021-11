Ribaltone in KTM: esce Leitner e arriva Francesco Guidotti

La KTM, che entrerà nella sua sesta stagione in MotoGP il prossimo anno, è determinata a fare un nuovo passo avanti nel suo progetto, dopo che quest'anno non è riuscita a replicare quanto di buono aveva mostrato nel 2020, conquistando le sue prime vittorie nella classe regina.

Per fare questo hanno deciso di assumere un uomo con una lunga esperienza nel Mondiale, ma che ha avuto anche modo di lavorare a stretto contatto con la Ducati, attuale moto di riferimento della griglia, essendo stato finora il direttore sportivo del Pramac Racing.

Francesco Guidotti, che era stato vociferato anche come possibile team manager alla Suzuki nel 2022, prenderà il posto di Mike Leitner, che lascerà la Casa di Mattighofen.

Leitner è arrivato in KTM dopo una lunga carriera in Honda HRC, dove aveva brillato soprattutto nel ruolo di ingegnere di pista di Dani Pedrosa. Il tecnico austriaco è stato reclutato dal marchio austriaco per guidare il passaggio in MotoGP, prendendo la RC213V come spunto per la RC16.

Tuttavia, le gerarchie sulla griglia della MotoGP oggi sono cambiate e ora la moto di riferimento è la Ducati. Da qui l'interesse per un uomo al vertice che conosca la moto ed i metodi di lavoro del marchio di Borgo Panigale.

Nel 2022, KTM avrà due squadre sulla griglia che, almeno in linea di principio, avranno lo stesso materiale. Nel box ufficiale ci saranno gli esperti Brad Binder e Miguel Oliveira, mentre quello Tech3 ospiterà due rookie, il campione del mondo della Moto2 Remy Gardner ed il suo sfidante Raul Fernandez.

Mike Leitner, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images