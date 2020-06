Retro MotoGP: perché Ducati è passata da Michelin a Bridgestone

Ducati nel 2003 ha avuto un debutto molto positivo in MotoGP. Loris Capirossi è salito sul podio con la Desmosedici alla prima gara. Al sesto gran premio, l’italiano ha ottenuto la prima vittoria per la Casa di Borgo Panigale nella classe regina dei prototipi e ha concluso la stagione in quarta posizione. Quattro anni dopo, Casey Stoner ha conquistato il primo ed unico titolo fino ad ora di Borgo Panigale.

Una delle chiavi del successo della stagione 2007 è stata la scelta delle gomme Bridgestone. L’allora direttore del team Livio Suppo ha fatto una scelta rischiosa optando per la casa giapponese nel 2005. Ma come è avvenuto il passaggio da Michelin a Bridgestone?

In der MotoGP-Saison 2004 konnte Ducati die Erwartungen nicht erfüllen Foto: Ducati

In un'intervista al programma del MotoGP RoundTable, l'italiano ha spiegato cosa ha portato l'azienda a prendere questa decisione: “Ducati ha avuto un'ottima stagione di debutto nel 2003. Le aspettative per il 2004 erano quindi ancora più elevate. Ma, come spesso accade, le cose sono andate diversamente. I risultati non sono stati così buoni. Abbiamo ottenuto solo podi nelle due gare finali: a Phillip Island con Loris e a Valencia con Troy Bayliss”.

Suppo ricorda: “All'epoca ero responsabile del progetto MotoGP della Ducati. Durante la stagione ci sono state trattative con Sete Gibernau. Ha chiesto un sacco di soldi, che la Ducati non aveva. All'epoca era il secondo miglior pilota dietro a Valentino Rossi. Ma avrebbe potuto vincere due o tre gare all'anno, non di più. Era super costoso e la possibilità di vincere il campionato era quasi inesistente”.

“Avevamo bisogno di qualcosa per mantenere felici gli sponsor e rinnovare i contratti, soprattutto quello che avevamo con Philip Morris. Così ho guardato i risultati delle altre squadre. Tamada ha guidato per Honda e ha usato pneumatici Bridgestone. È riuscito a vincere le gare e a salire sul podio. In alcune gare è stato un disastro, ma in altre è stato super veloce”.

Der riskante Wechsel zu Bridgestone zahlte sich aus: Suppo feiert mit Capirossi in Japan Foto: Ducati

Tamada ha ottenuto due vittorie nella stagione 2004 con la Honda RC211V con gomme Bridgestone. Secondo Suppo, gli pneumatici giapponesi sono stati uno dei motivi principali di questo successo: “È arrivato dal campionato giapponese di Superbike. A quel tempo c'erano corridori come Troy Bayliss, Colin Edwards o Nicky Hayden che erano campioni del WorldSBK o dell'AMA. Con la Michelin non potevano vincere nulla. Pensavo che queste gomme potessero fare una grande differenza in alcune gare. Mi chiedevo se potevamo ottenere dei soldi da Bridgestone se usavamo i loro pneumatici. È stata un'opportunità per noi", ha detto l’ex Team Manager Ducati.

Suppo ricorda che i tecnici Ducati non erano entusiasti dell'idea: “Ho pensato che dovevamo passare a Bridgestone. Gli ingegneri dell’epoca pensavano che fossi pazzo. All’epoca, Michelin era molto meglio. Bridgestone ha avuto anche il problema del pneumatico posteriore di Shinya Nakano che è esploso al Mugello nel 2004 e ho dovuto essere un po’ pazzo per pensare di passare a Bridgestone in quel momento”.

MotoGP 2007: Casey Stoner fuhr mit der Bridgestone-bereiften Ducati zum Titel Foto: Motorsport Images

Ma il rischio della Ducati ne è valso la pena. La Casa di Borgo Panigale infatti è tornata a vincere gare nella stagione 2005. Capirossi ha vinto consecutivamente in Giappone e in Malesia: “Dovevamo ottenere buoni risultati. E questo era il modo più economico per farlo”.