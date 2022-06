Repsol Honda avverte sulla "perdita d'attrattività" della MotoGP

Un articolo comparso sul sito dello sponsor del team Honda nella classe regina del Motomondiale, "Box Repsol", ha avuto un grande impatto sui social network. Con il suggestivo titolo: "I progressi tecnologici influiscono sullo spettacolo della MotoGP?", il sito web dello sponsor HRC riflette sulla difficoltà di "combinare tutti i fattori" coinvolti nel campionato e si chiede se le gare non stiano "perdendo il loro fascino".

L'articolo, lungo e non firmato, ripercorre la trasformazione dei regolamenti della categoria avvenuta negli ultimi anni, "come risposta per rendere la competizione il più equa ed equilibrata possibile", anche se in alcuni di questi casi, come quello della centralina unica, Honda è stata una di quelle che ci hanno rimesso, un contraccolpo che sta pagando ancora oggi.

Dopo l'introduzione della trasformazione dei regolamenti in uno dei "campionati più combattuti della storia", il testo prosegue con una riflessione sull'equilibrio tra tecnologia e spettacolo, "sempre da un punto di vista positivo e costruttivo", ha assicurato il responsabile del sito a Motorsport.com.

"L'implementazione di nuove tecnologie, come l'uso massiccio di elementi aerodinamici o di sistemi che modificano l'altezza della moto per guadagnare efficienza nell'accelerazione, rendono i sorpassi sempre più difficili", sottolinea, con una conclusione che oggi trova d'accordo tutti i piloti.

L'autore ricorda che, qualche settimana fa, la Grand Prix Commission ha deciso di vietare i dispositivi di holeshot anteriori, ma avverte che "non è stato preso in considerazione quello posteriore, dove è comune anche l'uso di un dispositivo manuale per ridurre l'altezza della moto", ricordando che spetterà al direttore tecnico della MotoGP stabilire cosa è legale e cosa no.

Una misura che Honda spera possa restituire "un po' della combattività persa nella MotoGP".

Il testo si sofferma poi sull'aerodinamica, ricordando che non si tratta di una "invenzione contemporanea", ma che Honda, già trent'anni fa, aveva progettato e sperimentato questo tipo di tecnologia per le moto da 500cc, che erano fisicamente inguidabili senza ausili di alcun tipo.

"Ora, sebbene le enormi forze generate dalla nuova aerodinamica siano ancora molto impegnative per il fisico dei piloti, altri elementi tecnologici come pneumatici migliori, il cambio seamless, sistemi di controllo e regolazione dell'altezza rendono la guida più gestibile".

Infine, il sito web dello sponsor Honda mette in discussione un'altra caratteristica del campionato: "la lunghezza" del calendario, descrivendolo come una prova di costanza piuttosto che di velocità.

"I piloti devono essere in grado di esibirsi per un periodo di oltre otto mesi, un tempo molto lungo per una competizioni di alto livello. Il campionato è diventato una prova di costanza ed è quasi più importante non commettere errori che il piccolo vantaggio di una vittoria rispetto al secondo o al terzo posto", afferma, citando questo come un altro motivo per la perdita dello spettacolo.

"Per questo motivo i piloti sono un po' più conservativi, perché un cattivo risultato a volte è molto difficile da recuperare, e il sistema di punti dà un vantaggio minimo per vincere una gara", si legge nel testo, che potete leggere integralmente qui.

