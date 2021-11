The Last Dance, l'ultima danza di Valentino Rossi si è consumata in quel di Valencia. Il nove volte campione del mondo ha appeso il casco al chiodo, pronto a lanciarsi nelle nuove sfide che la vita gli porrà innanzi. Il tributo con cui è stato accolto a Valencia e celebrato da tutti i piloti della griglia, la dice lunga su quello che il Dottore ha significato per le ultime generazioni, dopo ventisei anni di carriera.

Ma sarebbe riduttivo non andare ad analizzare quanto successo sul tracciato spagnolo limitandosi a parlare di Valentino Rossi. Sul tracciato di Valencia abbiamo visto una gara che incorona la Ducti come miglior moto del 2021, dove ha vinto ogni titolo tranne quello relativo al mondiale piloti. Bagnaia e Martin sapranno dire la loro anche nel 2022, anno in cui Miller è chiamato al riscatto e Fabio Quartararo ad una conferma che appare impegnativa, il tutto nell'attesa di conoscere le condizioni di Marc Marquez.