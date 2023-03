Reazione MotoGP: messi gli air fence alla curva del crash Espargaro

Pol Espargaro è caduto alla Curva 10 ad alta velocità e con l’inerzia è stato sbalzato via dalla moto, finendo a terra e rotolando fino alle barriere di protezione. Quella zona però non era protetta dagli air fence, le classiche coperture che vengono collocate nei punti in cui i piloti cadono per attutire il colpo. Secondo quanto assicurato da alcuni piloti, già in precedenza era stato chiesto più volte in Safety Commission di mettere delle protezioni, senza però essere ascoltati.

Giovedì Marc Marquez ha alzato la voce, come molti altri piloti, per lamentarsi della situazione. Il pilota Honda è stato chiaro e ha preteso che venisse risolto il problema. “Bisogna mettere gli air fence in quel punto, ma non l’anno prossimo, domani”, ha affermato.

Detto, fatto. La MotoGP ha reagito e nella prima mattina di sabato i responsabili della sicurezza hanno lavorato per collocare delle barriere di protezione nel punto dove Pol Espargaro è caduto, per proteggere completamente la zona.

Espargaro non disputerà il resto del Gran Premio e probabilmente salterà le gare successive dopo aver riportato la frattura della mandibola, di una vertebra e un grave trauma toracico. Il catalano è attualmente ricoverato all'ospedale di Faro e, sebbene sia completamente fuori pericolo, il suo recupero non sarà rapido. Sia la sua squadra che il suo staff festeggiano il fatto che, nonostante la gravità dell'incidente, Pol sarà in grado di recuperare perfettamente e potrà tornare a correre quando si sarà ripreso, è solo questione di tempo.

Oltre alle nuove barriere d'aria alla curva 10, i membri della Safety Commission hanno ispezionato la ghiaia nelle vie di fuga, un altro dei fattori di cui i piloti si lamentano, in quanto quando cadono nella ghiaia vengono sputati ad alta velocità e questo mette in pericolo la loro integrità e li porta a raggiungere le barriere d'urto. Il Circuito di Portimao ha posato nuova ghiaia in alcune aree, come richiesto dai piloti, ma dovrà affrontare il cambio completo di questo materiale in tutte le vie di fuga.