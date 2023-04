Razgatlioglu: "Penso solo alla MotoGP per il 2024"

Per molto tempo ha esitato, preferendo addirittura non parlare per concentrarsi sul Mondiale Superbike nel tentativo di battere Jonathan Rea, obiettivo che ha finalmente raggiunto nel 2021. Ma ora Toprak Razgatlioglu è pronto: la MotoGP è pienamente nei suoi piani per il futuro.

"Al momento non c'è nulla da annunciare, ma ora sogno di correre in MotoGP", ha detto il turco a Speedweek. "Nel 2021 sono stato Campione del Mondo Superbike, e ora sto guardando alla MotoGP - perché non posso provare ad arrivarci?".

Negli ultimi anni, le disavventure della Yamaha con i suoi piloti della MotoGP hanno creato diverse voci su Razgatlioglu, prima che la dirigenza dell'azienda mettesse le cose in chiaro. Il problema principale era che non c'era spazio: Franco Morbidelli era sotto contratto per il 2023 ed era più che ovvio che non avrebbero lasciato andare Fabio Quartararo.

Anche il fatto che la Yamaha abbia perso il suo team clienti ha complicato le cose e, anche se non è previsto un nuovo team fino al 2025 al massimo, Toprak Razgatlioglu è molto chiaro sulle sue ambizioni per il futuro, poiché non vuole arrivare alla classe regina con una struttura di secondo livello.

"Il mio piano ed il mio sogno è quello di lottare per il titolo della MotoGP o per i podi. Non voglio solo essere lì e basta. Sarei il primo pilota turco in MotoGP, ma questo non è importante per me. L'importante è arrivare tra i primi tre".

"So che tutti sono molto forti in MotoGP. Forse il mio primo anno non sarà facile e dal secondo sarò più forte. Non lo so. Guidare una MotoGP è molto diverso da una Superbike, anche le gomme sono diverse e dovrei adattarmi a tutto".

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Negli ultimi tempi la Yamaha ha perso prestazioni e alcuni dei suoi rivali sono riusciti a fare i passi avanti che i giapponesi non sono stati in grado di fare, quindi Razgatlioglu non esclude di approdare nella categoria con un altro marchio: "L'Aprilia è molto buona, sono migliorati molto. Il mio contratto con la Yamaha termina dopo questa stagione. Forse rifirmerò con loro o forse passerò ad un altro marchio? È ancora presto per dirlo, probabilmente la decisione arriverà a metà anno".

"Spero di correre in MotoGP l'anno prossimo, questa è la realtà, lì tutte le moto sono molto vicine tra loro, ma tutti possono vedere che la Ducati è più forte, come in Superbike. Ma la Yamaha è stata campione del mondo nel 2021, quindi perché non dovrebbe migliorare l'anno prossimo?".

Il turco è consapevole che il contratto di Morbidelli scade quest'anno e, a meno di un drastico cambiamento nelle sue prestazioni, il suo futuro con la squadra è più che in dubbio: "Come pilota Yamaha, penso di avere le migliori possibilità con loro".

"Al momento c'è posto per me nella squadra ufficiale per il prossimo anno. Ma se non dovesse funzionare, potremmo cercare altre squadre. O forse resterò nel Mondiale Superbike, vedremo".

Toprak Razgatlioglu ha guidato una MotoGP in un test Yamaha l'anno scorso, ma ora vuole di più e a 26 anni ammette di avere un nuovo progetto per il futuro: "Sto pensando solo alla MotoGP per il prossimo anno. Ma se non succederà nulla, per me sarà tutto chiuso e resterò nel Mondiale Superbike", ha concluso.