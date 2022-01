Razali ammette: "Binder promosso dalla Moto3 è un grande rischio"

Darryn Binder sarà il primo pilota dopo Jack Miller nel 2015 a salire direttamente in MotoGP dalla Moto3, quando quest'anno farà il suo debutto con WithU Yamaha RNF.

La promozione del pilota sudafricano è stata oggetto di critiche a causa della sua aggressività nella classe entrante, che è finita in particolar modo sotto ai riflettori in occasione del penultimo appuntamento della stagione 2021, in Portogallo, quando ha provocato un contatto che ha impedito a Dennis Foggia di giocarsi il titolo fino alla fine con Pedro Acosta.

Ma il team principal Razlan Razali crede di avere abbastanza "persone esperte" nella sua squadra, che possono aiutare Binder a crescere e a diventare un pilota di MotoGP. Inoltre ha insistito sul fatto che il team non ha alcuna intenzione di mettere delle pressioni al 24enne.

"Al momento tocca a Wilco Zeelenberg, il suo team manager, ed al suo capo tecnico (Noe Herrera Crispi) gestire lo sviluppo di Darryn in termini di approccio, dargli una direzione e così via", ha detto Razali quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se la squadra avesse già parlato dell'approccio da seguire con Binder per il suo debutto in MotoGP.

"Ci prenderemo il nostro tempo con lui, non abbiamo intenzione di metterlo sotto alcuna pressione eccessiva. Naturalmente, le critiche sono sempre aperte quando un pilota della Moto3 arriva direttamente in MotoGP. Questo è normale, ma noi crediamo in lui, vediamo il potenziale di Darryn".

"E' un grande rischio per noi, ma soprattutto per Darryn. Ma abbiamo persone capaci ed esperte intorno a lui, che potranno guidarlo nella maniera migliore. Prenderemo le cose una gara alla volta e vedremo come può progredire. Non si sa mai, questa è la MotoGP, potrebbe sorprendere tutti".

Darryn Binder, RNF Racing Photo by: RNF Racing

Anche se la concorrenza è più che agguerrita, il manager malese sembra aver ben chiari nella sua testa gli obiettivi per la stagione 2022, la prima con la nuova struttura del team, che potrà contare anche su un pilota di grande esperienza come Andrea Dovizioso in sella ad una M1 factory.

"Con Andrea vorremmo lottare per le posizioni di vertice in campionato, mentre con Darryn ci piacerebbe farlo per il Rookie of the Year. E non dobbiamo dimenticare il titolo di miglior Team Indipendente. Quest'anno poi saremo impegnati solamente in MotoGP, ma non sarà comunque facile".

Oltre che al presente, c'è però da guardare anche al futuro, perché se da una parte è vero che la squadra ha firmato un impegno con la Dorna per rimanere in MotoGP fino al 2026, dall'altra il contratto con la Yamaha è solamente di un anno, quindi in tempi brevi bisognerà lavorare per garantirsi un fornitore a lungo termine e ovviamente si parlerà del rinnovo con la Casa di Iwata.

"Abbiamo solamente un anno di contratto con Yamaha, perché siamo un'azienda nuova, che ha solo quattro mesi di vita, ma a giugno verrà tirata una riga per il rinnovo. L'approccio è come nel 2019, la Yamaha ci conosce e per loro conta come sappiamo gestire il team".

Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing Photo by: RNF Racing