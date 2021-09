Raul Fernandez e Gardner già al lavoro sulla KTM MotoGP

Solo 10 mesi dopo che KTM ha assecondato la sua richiesta di passare alla Moto2 dopo un solo anno in Moto3, Raúl Fernández è salito su un prototipo della classe regina durante il test ufficiale della MotoGP di mercoledì a Misano.

Con entrambi gli attuali piloti Ajo-KTM già certi della promozione nella classe regina nella prossima stagione, il costruttore austriaco ha deciso di offrire una giornata di test a Remy Gardner e allo spagnolo, che mercoledì, poco prima delle 11, sono scesi in pista sulle moto utilizzate da Danilo Petrucci e Iker Lecuona nel team Tech3 quest'anno.

Petrucci stesso ha spiegato martedì, dopo il primo e per lui unico giorno di test, che Gardner avrebbe utilizzato la sua RC16.

"Remy è un buon pilota e ogni giorno in più sulla moto sarà d'aiuto per lui. Non abbiamo parti nuove da testare o cose particolari da provare, quindi per me non era troppo utile. E' più utile che sia Remy a guidare la moto. A me piacerebbe di più provare la moto della Dakar, ma non è ancora possibile. Dovrò aspettare dicembre per quella".

ker Lecuna, che ha dovuto consegnare la sua moto a Raúl Fernández, non è stato così conciliante. Per il pilota valenciano il primo giorno di test è stato fruttuoso e si è rammaricato di non poter continuare a lavorare anche mercoledì, dicendo che era "molto arrabbiato" per questa situazione.

Dopo le prime due uscite in pista, Fernández ha completato 18 giri con un miglior tempo di 1'35"268, leggermente più veloce di Gardner (1'36"863).