Ramon Forcada dà l'addio alla MotoGP con Dovizioso

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, la Yamaha ha deciso che Cal Crutchlow, che sostituirà Dovizioso nelle sei gare fino alla fine della stagione, sarà affiancato da Silvano Galbusera come capo meccanico. Galbusera è stato responsabile tecnico di Valentino Rossi tra il 2014 e il 2019, prima di passare a gestire il box del test team, prima con Jorge Lorenzo (2020) e poi proprio con Crutchlow.

Il britannico svolge il ruolo di collaudatore per la Casa di Iwata ed assumerà il ruolo di titolare nel tratto finale del calendario, dopo che Dovi ha optato per un ritiro anticipato a causa dei suoi scarsi risultati.

L'addio del pilota forlivese coinciderà anche con quello di Forcada, uno degli ingegneri più rinomati e di successo del paddock della MotoGP. L'uomo di Moya (1957) ha più di tre decenni di esperienza e più di 500 Gran Premi - un traguardo che ha festeggiato a Misano due anni fa. Ha lavorato con 14 diversi piloti e vinto quattro titoli mondiali.

Il catalano ha debuttato con Alex Crivillé nel 1989, anno in cui il pilota di Seba ha vinto il suo primo Campionato del Mondo 125 con JJ Cobas. In questo senso, Forcada è stato uno degli allievi più influenti di Antonio Cobas, uno degli ingegneri più importanti nello sviluppo della storia delle corse con i prototipi.

Tuttavia, i maggiori riconoscimenti per Forcada sono arrivati in seguito, soprattutto nella classe regina, dove ha accompagnato piloti come John Kocinski, Alex Barros, Carlos Checa e Casey Stoner, tutti con la Honda. Tuttavia, il suo periodo di maggior successo è stato con la Yamaha e come guida di Jorge Lorenzo, che ha accompagnato nell'arrivo in MotoGP del pilota maiorchino, con cui ha vinto tre titoli nella classe regina (2010, 2012 e 2015).

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT con il capo squadra, Ramon Forcada, che festeggia le 500 gare Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lorenzo voleva portarlo in Ducati nel 2017, ma l'ingegnere ha optato per rimanere in Yamaha, al fianco di Maverick Vinales, che successivamente ha deciso di sostituirlo con Esteban García (2019). La casa di Iwata, consapevole del suo valore, lo ha poi inserito nel Sepang Racing Team, ora RNF, con Franco Morbidelli, con il quale si è classificato secondo nel 2020, nonostante l'italiano avesse una M1 meno sviluppata di quella di Fabio Quartararo, suo vicino di box.

I cambiamenti provocati dalla partenza di Vinales dalla Yamaha e le mosse successive, con la promozione di Morbidelli nella formazione ufficiale, hanno fatto sì che Forcada rimanesse alla SRT e desse il benvenuto a Dovizioso, che molto probabilmente ha sottovalutato la sfida di tornare dopo una pausa di sei mesi, e di farlo con la Yamaha, dopo otto stagioni in sella alla Ducati.

L'anno prossimo, la RNF diventerà il team satellite dell'Aprilia, ed ha scelto di dotarsi di ingegneri e tecnici provenienti da Noale.

A questo punto, Forcada rimarrebbe legato al Mondiale, nel 2023, solo se gli venisse presentata una proposta sufficientemente allettante.