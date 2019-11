Rabat salta anche Sepang, Valencia in forse

Tito Rabat è andato in Giappone con la mano destra infortunata, ha provato a scendere in pista, ma si è dovuto arrendere al dolore dopo le FP3. Dopo una settimana di riabilitazione, lo spagnolo è volato in Australia con la speranza di poter prendere parte alla gara, ma i medici gli hanno sconsigliato di salire in moto.

Oggi, a Sepang, dopo una nuova visita effettuata dai medici del campionato, è stata scartata l’opzione di partecipare al Gran Premio della Malesia. Rabat ha i tendini della mano destra infiammati, sente molto dolore e salire in moto potrebbe aggravare la situazione.

Il pilota resterà in Malesia per tutto il fine settimana per poter continuare le sessioni di recupero nella Clinica Mobile, ma arriva alla fine della tripletta asiatica a secco di gare, non avendo potuto partecipare a nessuna di queste.

L’obiettivo ora è rimettersi in forma in vista del Gran Premio di Valencia, anche se la partecipazione a questa ultima gara della stagione è ancora in dubbio. Sia per la squadra, che dovrebbe cercare un sostituto in caso di forfait, sia per il pilota è quasi più importante il test della settimana successiva alla gara di Valencia che il fine settimana in sé. Rabat infatti dovrebbe provare la Ducati 2020 e punta a recuperare in vista dei due giorni di test.

Tra le gare della Thailandia e del Giappone, Rabat ha deciso di tornare in Spagna ed è stato lì, durante un allenamento in moto, che si è infortunato alla mano, lesione che gli sta condizionando la fine della stagione.