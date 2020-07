Quartararo: “Vinceremo anche quando tornerà Marquez”

È l’astro nascente della MotoGP ed ora diventa definitivamente il favorito al titolo mondiale: Fabio Quartararo ha dominato la seconda gara disputata sul circuito di Jerez de la Frontera, centrando il secondo successo consecutivo del 2020 e della carriera. Bottino pieno per il pilota Yamaha Petronas, che arriva al prossimo appuntamento della stagione da leader della classifica con ben 50 punti.

Il francese ha approfittato dell’assenza di Marc Marquez per raccogliere il massimo dei punti in una gara disputata in condizioni particolarmente complicate a causa delle elevate temperature che hanno reso l’impresa ancora più grande. Il pilota d’oltralpe non ha mai lasciato la prima posizione, conquistata ieri in qualifica con una splendida pole position e concretizzata nella domenica pomeriggio del Gran Premio di Andalusia.

Ottima la prestazione di Quartararo, che si è difeso dai due portacolori ufficiali, che nulla hanno potuto contro lo strapotere dell’alfiere Petronas. Yamaha domina letteralmente il weekend nonostante l’allarme lanciato sui motori tornati in Giappone, ma il team del francese ha lavorato bene già dal venerdì. Il pilota commenta così la sua gara: “È incredibile, è stata veramente difficile. Questa mattina ho detto al team che le partenze erano andate molto male questo weekend. Ieri l’holeshot non funzionava e questa mattina nel warm-up ho fatto due partenze talmente lente che una Moto3 sarebbe andata più veloce. Allora ci siamo detti ‘la settimana scorsa abbiamo fatto tutto bene ed in gara è andata male, ora facciamo tutto male, ma in gara facciamo bene’. Finalmente abbiamo avuto una buona partenza, ma sono molto contento di questa gara”.

È un Quartararo completamente diverso dallo scorso anno quello che guida in questa stagione. L’anno di esperienza gli ha permesso di bilanciare bene l’istinto e la razionalità per ottenere ottimi risultati anche in gare difficili: “Penso di essere entrambe le cose. Quando inizia il weekend voglio rendere la moto il più performante possibile, ma alla fine se arriva il momento in cui non possiamo farlo, devo guidare sopra i problemi. Qui oggi ho avuto due momenti in cui pensavo di cadere. Ma alla fine sono contento perché ho guidato meglio della settimana scorsa, però ha fatto tanto, tanto caldo, mi bruciavano sia le mani sia i piedi, sembrava che avessi il fuoco. Il mio stile di guida ricorda Jorge Lorenzo? Io non voglio compararmi con nessuno né voglio imitare lo stile di alcun pilota, ma è vero che quando guido e vedo le immagini della gara, il mio sembra un po’ lo stile di Lorenzo, ma più aggressivo”.

È indubbio il fatto che Quartararo è ora il grande favorito per il titolo, con un Marc Marquez a quota zero punti. Il pilota Yamaha però non fa proclami e pensa di dover ragionare, senza pressioni eccessive: “Io penso di non dover dimostrare niente. Abbiamo vinto due volte e quando torna Marc lo faremo ugualmente. Se possiamo lottare per vincere, lo facciamo, se non si potrà, pazienza. Marquez sa come guido io e alla fine anche lui non deve dimostrare nulla, è un otto volte campione del mondo”.

“Per me, per il mondiale dobbiamo ragionare, perché ora arrivano tre gare dove noi facciamo un po’ più fatica. C’è l’Austria, dove il motore della Ducati è un razzo. Poi Brno, che è una pista più o meno favorevole e poi ci sono due tappe a Misano, dove alla fine non andiamo malissimo. Dobbiamo ragionare bene, non possiamo pensare sempre a vincere”.

Guarda la MotoGP Live su DAZN. Sempre a 9,99€ al mese