Quartararo: "Stavolta ho saputo gestire gomme e stile"

Il bis Yamaha in Qatar porta la firma di Fabio Quartararo, che nel GP di Doha ha colto la sua prima affermazione da pilota ufficiale della Casa dei tre Diapason.

Il francese è stato autore di una fantastica rimonta sul tracciato di Losail, partendo senza osare troppo, ma dando poi la mazzata a tutti nella parte finale con una M1 che letteralmente volava.

"Vincere con il team ufficiale è stupendo, anche perché hai una responsabilità maggiore e soprattutto sei chiamato a sostituire una leggenda come Valentino Rossi - ha detto 'El Diablo' ai microfoni di Sky Sport nel post-gara - Non direi però che si tratta di una liberazione, perché comunque col team abbiamo lavorato benissimo e sono fiducioso che le cose possano andare positivamente".

Rispetto al GP del Qatar disputato sulla medesima pista sette giorni fa, il transalpino ha immediatamente capito come giocarsi a modo le carte a disposizione e stavolta è stato lui ad imporsi contro le temibili Ducati.

"La chiave è stata che ho fatto tutto diversamente rispetto alla settimana scorsa. La moto è la stessa dal punto di vista dell'assetto. Quello su cui ho lavorato principalmente sono state le mappe e il mio stile di guida, utilizzando rapporti più lunghi perché erano meglio in gara, anche se in Qualifica mi penalizzavano".

"Nel GP del Qatar sono andato troppo forte all'inizio. Nei test e nelle prove non avevo mai avuto un calo di gomma, cosa che invece è accaduta in quel frangente. Stavolta le ho sapute gestire e ho cercato di progredire facendo un passo per volta".

Nella prima parte di gara, Quartararo è rimasto nella coda del gruppo di testa, dando l'impressione di soffrire un po' nelle battaglie, ma in realtà era la tattica d'attesa per poi beffare tutti con un grandissimo finale.

"Quando ero settimo ho atteso con pazienza il momento opportuno per cominciare a superare e a sfruttare gli pneumatici. Negli ultimi giri mi sono reso conto che potevo farlo e sono andato all'attacco per provare a vincere. Ho visto che c'era la possibilità e ce l'ho fatta!"

In Yamaha ora si profila un interessante duello 'casalingo' tra Fabio e il suo compagno Maverick Viñales, con un bel 'pareggio' tra i due in appena due uscite.

"Con Maverick c'è un grande rapporto, chiaramente vederlo vincere la settimana scorsa mi è scocciato molto, soprattutto perché avevo sbagliato io", spiega Quartararo, che poi allontana l'ipotesi di lotte fratricide.

"L'ho sempre detto anche prima di iniziare la stagione: preferisco combattere fra noi per il primo posto lealmente e collaborare nel team, lavorando insieme. Magari ci si può alternare nel vincere, ma se continuiamo così possiamo fare una bella stagione".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 3 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, festeggia la vittoria del Gran Premio di Doha 4 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Jorge Martin, Pramac Racing 5 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, festeggia la vittoria del Gran Premio di Doha 8 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, festeggia la vittoria del Gran Premio di Doha 9 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing taglia per primo il traguardo e vince il Gran Premio di Doha 11 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore del Gran Premio di Doha, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore del Gran Premio di Doha, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore del Gran Premio di Doha, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il vincitore del Gran Premio di Doha, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images