Quartararo: "Soddisfatto della Yamaha anche nei long run"

Anche l’ultimo giorno di test a Sepang si è chiuso con Fabio Quartararo in cima alla lista dei tempi. Il francese del team Petronas ha confermato ancora una volta l’ottimo feeling con la Yamaha M1 2020 ed ha messo il proprio autografo in vetta alla classifica con il crono di 1’58’’349.

“El Diablo” ha svolto un intenso lavoro in quest’ultima giornata, provando sia il time attack che dei long run e proprio le sensazioni ricevute nella simulazione gara hanno regalato il sorriso a Fabio.

“La moto si è comportata bene nei long run. C’erano 55 gradi in pista, come temperature è stata la giornata peggiore, e sono riuscito a girare sull’1'59’’. Sono molto contento del passo, ma ancora devo percorrere parecchi chilometri dato che era la prima volta che provavo un long run e dobbiamo ancora lavorare sull’elettronica. Non è facile, ma abbiamo ancora un’altra sessione di test prima dell’inizio del campionato”.

Anche nella giornata odierna, però, Quartararo ha voluto gettare acqua sul fuoco. Nonostante le ottime sensazioni ed i tempi di tutto rispetto, il francese predica prudenza e chiede tempo per affinare ulteriormente il suo feeling con la M1.

“Mi sto ambientando con la Yamaha 2020, anche perché sto accumulando chilometri. Questa mattina ho provato sia un long run che un time attack, ma dobbiamo lavorare ed analizzare tutti i dati. Non mi sento ancora al 100%. Non c’è un problema specifico, ma dobbiamo migliorare nel complesso. Dobbiamo lavorare sulla frenata, sull’elettronica, sul grip”.

La Michelin quest’anno adotterà una specifica di gomma leggermente differente rispetto a quella utilizzata nella passata stagione e secondo Quartararo il degrado degli pneumatici è diminuito notevolmente.

“Ho percorso 12 giri nel long run e ad ogni giro ero più veloce rispetto ai tempi che ho fatto in gara lo scorso anno. Le gomme sono più consistenti rispetto al 2019, anche se sono consapevole che le condizioni climatiche attuali sono differenti rispetto a quelle dello scorso ottobre, ma al momento la base è molto buona”.

Uno dei punti deboli della Yamaha nel 2019 era la velocità massima inferiore rispetto alla concorrenza. Il 2020 sembra essere iniziato in maniera differente per il costruttore giapponese anche se la prova del nove arriverà soltanto in gara.

“Lo scorso anno il problema principale era la mancanza di velocità di punta. Eravamo molto lontani dai team factory e lo siamo ancora. Dobbiamo svolgere ulteriori prove in Qatar, ma penso che con questa moto abbiamo guadagnato qualche decimo”.

Una delle novità tecniche che le M1 poteranno in dote sarà il sistema holeshot. Fabio non ha ancora provato il dispositivo studiato dalla Casa di Iwata, ma ha confermato come in Giappone si stia lavorando per ottimizzarlo.

“So che la Yamaha sta lavorando sul sistema holeshot, ma al momento non l’ho provato ancora. Quando sarà pronto sono certo che lo utilizzerò anche io”.

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan