Quartararo: "So bene cosa dire a Yamaha per migliorare"

Fabio Quartararo ha ottenuto sette podi nel 2019, che lo hanno portato ad essere nominato miglior esordiente dell'anno. Avendo sfiorato la vittoria in diverse occasioni, si è posto l'obiettivo di debuttare in questa stagione, cosa che ha fatto al primo Gran Premio della stagione a Jerez.

El Diablo ha vinto entrambi i round sulla pista andalusa ed è diventato il principale contendente al campionato in quel momento. Tuttavia, la stagione del francese è andata di male in peggio. Nei successivi 12 Gran Premi, dei 300 punti in palio, ne ha totalizzati solo 77 - 19 nelle ultime sei gare - che lo hanno portato a perdere il campionato a Valencia e a concludere il mondiale in ottava posizione - tre peggiori rispetto al 2019.

"E' ora di riposare, ma anche di pensare a cosa mi serve per lottare davvero per il titolo l'anno prossimo - ha detto Quartararo dopo la gara di Portimao - Ho parlato con la Yamaha, ma la cosa più importante è che l'anno scorso non abbiamo avuto problemi tecnici che mi hanno fatto stare male e quest'anno la maggior parte dei nostri problemi sono stati proprio questi. Credo di aver imparato molto quest'anno, anche se è stata una stagione molto difficile. Finire le ultime sei gare così male, è difficile dire che sono felice. E' una grande stagione, ma purtroppo non un gran finale. Può essere un'esperienza utile per il prossimo anno. Ho vinto tre gare in MotoGP e non lo dimenticherò mai".

Nel 2021, il pilota di Nizza lascerà il team satellite Petronas per andare al Monster Energy Yamaha ufficiale. Per allora, il #20 è fiducioso che il marchio della tastiera avrà corretto tutti i problemi che la M1 presenta attualmente.

"Sono sicuro che c'è una soluzione. La moto dell'anno scorso ha funzionato molto bene. Non ho cavalcato il 2016, ma lui [Viñales] dice che stava andando molto bene. Quindi c'è una soluzione. Devono solo trovare il modo di migliorare quello con cui stiamo lottando e penso che guardando i dati di Franco [Morbidelli] sia abbastanza chiaro che si tratta della curva e dell'aderenza posteriore. Devono solo lavorare su questo e analizzarlo. Penso che la Yamaha sia davvero motivata perché vede che la moto del 2020 nelle ultime gare è stata un disastro.

Il francese, che ha già incontrato la Yamaha, è chiaro sulla direzione da prendere.

"Non ho molta esperienza in MotoGP, ma penso di avere una buona idea di cosa dire alla Yamaha, di cosa possiamo migliorare. E' bene dire loro che la moto non è grande, che devono lavorare, ma dobbiamo anche credere che hanno fatto delle ottime moto in passato e per me l'anno scorso è il miglior esempio. Quindi dobbiamo fidarci di loro. Non vedo l'ora di essere lì e di avere un incontro per studiare le mie idee", ha concluso.