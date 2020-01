Quartararo sarà il compagno di Vinales in Yamaha Factory nel 2021

Questa manovra, che sarà sicuramente resa pubblica a breve, costringerà Valentino Rossi a prendere, forse, la decisione più importante della sua carriera: il pesarese, che prossimo febbraio festeggerà i suoi 41 anni, deve scegliere se emigrare nel team satellite sponsorizzato Petronas o appendere il casco al chiodo e andare in pensione. In quest'ultimo caso, il campionato perderebbe quella che è stata la sua stella principale negli ultimi tre decenni.

L'età del "Dottore" e l'esplosione di Quartarato nell'anno del suo debutto in MotoGP (sette podi e sei pole position) hanno agito come una morsa che ha costretto la Yamaha a cambiare i propri piani, soprattutto per fermare l'interesse che la Suzuki e la Ducati avevano mostrato nei confronti del giovane talento di Nizza.

Nel frattempo, "El Diablo" completerà il suo secondo anno nella classe regina sempre nel Team Petronas nel 2020, ma con un M1 identica a quelle utilizzare da Vinales e Rossi nel box ufficiale.

Il prossimo in arrivo è Lorenzo

Un altro rafforzamento per la Casa giapponese sarà l'arrivo di Jorge Lorenzo come collaudatore, con un'operazione su cui il maiorchino sta meditando da settimane, che lo porterà a tornare nella squadra con cui è stato tre volte campione del mondo. Negli ultimi mesi la Yamaha ha vissuto molte vicissitudini legate alla sua squadra test, legate ai nomi di Johann Zarco (che alla fine correre con Avintia) e di Jonas Folger, che ha svolto il ruoto di tester nella passata stagione.