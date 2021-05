Quartararo salta i test di Jerez per degli esami al braccio

Fabio Quartararo è rimasto senza forza al braccio destro a metà gara di domenica scorsa, quando era al comando del Gran Premio di Spagna con un vantaggio di un secondo su Jack Miller. Con la zona completamente irrigidita, Quartararo ha perso posizioni poco a poco fino a tagliare il traguardo in 13esima posizione, a 19 secondi dall’australiano della Ducati, vincitore a Jerez.

El Diablo, che già era stato operato per la sindrome compartimentale nel giugno del 2019, vola questa mattina in Francia dove si sottoporrà ad esami medici ed effettuerà una risonanza magnetica. Con i risultati alla mano, deciderà se operarsi nuovamente e, nel caso, se lo farà immediatamente in modo da rientrare in tempo per il Gran Premio di Francia, in programma fra due settimane.

I test di lunedì saranno chiave per molti piloti MotoGP, come ad esempio Marc Marquez, che nel suo processo di recupero cerca di riprendere la direzione di un prototipo che dopo un anno di stop non lo fa più sentire a suo agio.

Un altro pilota che ha davanti a sé una buona opportunità per cambiare la rotta della sua stagione è Valentino Rossi. Dopo le prime quattro gare del campionato, il Dottore ha solamente quattro punti in classifica e a Jerez ha chiuso in 17esima posizione, a 22 secondi da Miller.

Mentre Quartararo si reca in Francia per le visite mediche del caso, i piloti MotoGP sono in pista e nella prima ora della mattinata andalusa Maverick Vinales era al comando della classifica dei tempi, davanti a Brad Binder, Alex Rins e Pol Espargaro.

