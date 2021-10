Quartararo raccontato da Yamaha: "Non è una primadonna"

E' difficile trovare nel paddock un pilota di cui nessuno abbia una parola negativa da dire. Allo stesso modo, è difficile trovare qualcuno che non parli bene di Fabio Quartararo, che lo scorso fine settimana ha regalato alla Francia la prima corona nella classe regina.

Le immagini di Pecco Bagnaia che lascia il box della Ducati poco dopo la sua caduta, semplicemente per andare a complimentarsi con il suo diretto rivale nella corsa al titolo, è una perfetta illustrazione del sentimento generale. Per il suo carisma, la semplicità e le buone vibrazioni che trasmette sempre, "El Diablo" ha la benedizione di tutti gli attori che direttamente o indirettamente contribuiscono al campionato.

Non solo da coloro che lavorano con lui quotidianamente, nella sua cerchia ristretta o alla Yamaha. Ma il riconoscimento arriva anche dai suoi avversari, dalle altre squadre e da coloro che dirigono il Circus.

A 22 anni, la svolta del pilota di Nizza in MotoGP (2019) è stata poco ortodossa ma di successo, soprattutto perché gli ha permesso di bruciare le tappe iniziali senza sentire la pressione di dover fare per forza dei risultati.

"La prima volta che sono salito sulla Yamaha, nei test pre-stagionali, alla fine del 2018, ho pensato che non sarei mai stato in grado di guidare quella moto. Aveva troppo potenza. Poi, a poco a poco, senza pressione, mi sono adattato ed il distacco dai primi è calato. In Qatar ero già davanti, e quello è il momento in cui ho capito che avrei fatto bene", ha riassunto il pilota francese, che ha riportato alla Yamaha il titolo dopo sei anni dall'ultimo trionfo di Jorge Lorenzo (2015).

Chi parla dopo è Diego Gubellini, il capo tecnico del campione, una figura chiave che lo ha accompagnato nelle sue prime due stagioni con il Sepang Racing Team (2019 e 2020), e che è stato promosso insieme a lui nella squadra ufficiale della Casa di Iwata nel 2021.

"Fabio è arrivato in MotoGP senza avercela fatta in Moto2. Questo lo ha liberato della pressione e gli ha dato la libertà di cui aveva bisogno per capire che la cosa importante era comprendere la moto ed adattarsi ad essa, piuttosto che pensare a fare grandi cambiamenti", ha detto il tecnico a Motorsport.com.

"Per Yamaha, questo è stato un grande aiuto", ha aggiunto Gubellini, che dopo le parentesi in Aprilia (2014-2016) e Marc VDS (2016-2018), ha incrociato il suo destino con quello di Quartararo in SRT e da lì lo ha seguito nel team factory.

Insieme formano un'accoppiata molto equilibrata, che non ha smesso di crederci fino a raggiungere l'obiettivo che gli era sfuggito l'anno scorso a causa della mancanza di costanza, che invece è stata la chiave di questo successo. Quartararo è infatti l'unico pilota tra tutte e tre le classi ad aver conquistato punti in ognuno dei GP.

"Fabio è un pilota con cui si può lavorare molto bene. Tra le altre cose, perché accetta la sua parte di colpe quando è in difetto", ha proseguito l'ingegnere, laureato in elettronica all'Università di Bologna.

A parte le questioni tecniche, e il fatto che sia riuscito a sviluppare uno stile di guida che si adatta perfettamente alla M1, che gestisce con la scorrevolezza di Lorenzo, ma alle volte con un po' più di aggressività, chi lavora con il francese evidenzia il suo carattere affabile. Un grande aiuto, soprattutto quando le cose girano male.

"Fabio è accomodante, perché questo è il suo carattere. E' molto educato e non è una primadonna", ha detto Gubellini, esprimendo un sentimento a cui ha fatto eco anche il managing director della Yamaha, Lin Jarvis. "La personalità è uno dei suoi punti di forza. E' un bravo ragazzo con la capacità di andare molto forte in moto, ma sa anche essere aggressivo a volte. Ma insieme a questo, porta anche un'enorme dose di positività", ha detto il manager britannico, che ha centrato il suo ottavo titolo a capo della Casa di Iwata.

"Alcuni piloti hanno bisogno di un nemico per dare il meglio di sé, per potenziarsi e cercare di distruggere i loro rivali. Lui invece non ha bisogno di nemici, ha bisogno di rivali contro cui competere, e penso che questo sia il motivo per cui è così popolare anche tra i suoi avversari", ha aggiunto Jarvis.

Un'altra figura chiave, che ha aiutato Quartararo quando è sbarcato nella classe regina, è il team manager di SRT, Wilco Zeelenberg. Al suo debutto, l'olandese gli ha fatto da tutor ed ha seguito Fabio nei suoi primi due anni in MotoGP, soprattutto nel primo.

Zeelenberg aveva già avuto a che fare con diversi campioni, avendo gestito Jorge Lorenzo prima e Maverick Vinales poi. "E' una persona con cui è facile lavorare. Jorge sapeva cosa voleva, il resto non gli importava. Fabio è molto diverso. Ha una mente molto aperta e questo gli conferisce una grande capacità di adattamento", ha detto l'ex pilota, prima di aggiungere: "Naturalmente, ha anche la sua parte di ego, perché vuole battere tutti ed odia perdere. Ma allo stesso tempo mostra molto rispetto ed è una cosa eccezionale in questo ambiente".

