Quartararo: "Pronto ad essere protagonista"

Se c'è qualcuno che starà maledendo più di altri la pandemia del Coronavirus, almeno per quanto riguarda il punto di vista sportivo, questo è sicuramente Fabio Quartararo.

Il pilota della Yamaha Petronas, grande rivelazione del 2019 con sei pole position e sette podi, si presentava al via della stagione 2020 della MotoGP con tanti occhi puntati addosso e sembrava avere tutte le carte in regola per dare l'assalto a quella vittoria che per ora ha solo sfiorato fin dalla gara inaugurale in Qatar.

Il "Rookie of the Year" della passata stagione ora è chiuso in casa ad Andorra ed ha fatto il punto della situazione in un'intervista concessa a Sky Sport MotoGP HD.

"Sto bene, sono ad Andorra. La mia non è una quarantena vera e propria, ma provo a stare il più possibile in casa, faccio allenamento tutti i giorni qui, esco giusto per comprare qualcosa da mangiare. Prima che la situazione precipitasse inSpagna ero andato a fare flat track. C'erano i fratelli Marquez, Tito Rabat, Marcel Schrotter e tanti altri... Quello è stato il mio ultimo allenamento all'aperto" ha detto "El Diablo".

Come tutti quanti, per il momento il francese non ha idea di quando si potrà ritornare a correre, ma è pronto anche a disputare 15 gare consecutive a porte chiuse pur di poterlo fare.

"Nessuno può rispondere. Pensavo anche io Jerez ma la situazione è più difficile rispetto a due settimane fa. Per me l'importante è fare più gare possibili per rendere valido il Campionato. Se dobbiamo fare 15 gare di seguito va bene anche a porte chiuse, se dovesse essere necessario, con dispiacere per i fan che guarderanno le gare in tv".

Un vero peccato, visto che durante l'inverno aveva dimostrato di essere davvero in forma e pronto a fare grandi cose.

"Dopo i test del Qatar ero davvero soddisfatto; è stata la volta che mi sono sentito meglio sulla Yamaha M1. Abbiamo fatto sei giorni con la nuova moto e con un motore che non era nuovo al 100%. Allora ho pensato che al via del Mondiale, dove tutti partiamo con un motore punzonato con zero chilometri, potevo essere protagonista. Il mio passo era incredibile e potevo lottare per il podio".

Per quanto riguarda la prima vittoria, pensa che potrebbe arrivare più o meno su qualsiasi pista: "Lo scorso anno sono andato forte un po' ovunque, immagino che in Qatar poteva essere il posto giusto ma anche Jerez, Le Mans, Barcellona ed Assen...".

Del resto, ora lo considerano tutti quanti un top rider della MotoGP a tutti gli effetti. Quindi è anche normale che l'obiettivo possa essere questo.

"Mi ricordo bene quando mi sono presentato da rookie nei test della Malesia e non andavo neanche tanto forte ad essere sincero. Poi è stato tutto un crescendo d'interesse... Quando a Jerez ho fatto la pole ho capito che mi guardavano diversamente; forse lì hanno iniziato a considerarmi come uno che poteva vincere una gara, non solo andare a punti...".

L'anno prossimo prenderà il posto di Valentino Rossi nel team ufficiale della Yamaha. Fabio però non si è sbilanciato quando gli è stato chiesto se secondo lui il "Dottore" continuerà o smetterà, anche se spera che rimarrà in MotoGP.

"Per me si è realizzato un sogno poter fare un anno in MotoGP con lui e poter vedere un suo giro della sua telemetria. Mi ricordo quando in FP1 in Qatar ci siamo trovati vicino, è stata un'emozione, spero che rimanga in MotoGP".

Per un Rossi che potrebbe mollare, però, c'è un Jorge Lorenzo che potrebbe fare il percorso inverso e tornare a tempo pieno nel 2021.

"Ho un bel rapporto e scherzo tanto con Jorge. Vorrei vederlo più volte in pista come wild card, non solo a Barcellona. Per me è più un tester che ci aiuta nello sviluppo più che un avversario in qualche gara. Spero che Yamaha gli faccia fare più test, comunque rimarrei sorpreso se dovesse tornare per tutta la stagione".