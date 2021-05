Quartararo operato con successo al braccio destro

Dopo aver comandato i primi 15 giri, il pilota di Nizza ha via via perso posizioni nella gara di domenica a Jerez, dopo aver perso forza nel braccio destro. Dunque, ha deciso di saltare i test collettivi di lunedì per recarsi in Francia, dove si è sottoposto ad una risonanza magnetica.

Il dottor Olivier Dufour lo ha visitato a Marsiglia e gli ha raccomandato un intervento chirurgico all'avambraccio, dopo avergli diagnosticato una sindrome compartimentale, condizione che provoca l'aumento della pressione in un compartimento muscolare, che causa quindi l'irrigidimento del braccio e la perdita della sensibilità. Problema per il quale era già stato operato anche due anni fa.

Il suo preparatore, Eric Mahé, ha spiegato lunedì che i dottori erano concordi sul fatto che l'area dovesse essere sbloccata, ma che si sarebbe trattato di un intervento di entità minore rispetto a quello tradizionale per un problema di sindrome compartimentale.

Questa mattina Quartararo è stato operato presso l'Hospital CH di Aix en Provence e l'intervento ha avuto esito positivo. L'intenzione ora è quella di iniziare il suo recupero il più presto possibile ed essere pronto per prendere parte al Gran Premio di Francia della settimana prossima.

"Il medico mi ha detto che l'operazione è andata molto bene. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul mio braccio questa settimana, per essere al 100% per Le Mans. Sono molto ottimista sul mio recupero e non vedo l'ora di tornare sulla mia M1", ha detto Quartararo.

Il pilota della Yamaha era in testa al Mondiale prima del Gran Premio di Spagna, dopo aver conquistato due vittorie consecutive in Qatar ed in Portogallo, ma dopo aver terminato la gara in 13esima posizione ha perso la leadership in favore di Pecco Bagnaia, che ora lo precede di due soli punti.

Nel 2019, "El Diablo" ha corso a Barcellona 10 giorni dopo essere stato operato per un problema di sindrome compartimentale dal dottor Xavier Mir, chiudendo secondo.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 50 Foto di: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 50 Foto di: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole position Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole position Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole position Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Top 3 tras la clasificación: Jack Miller, Ducati, ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Top 3 tras la clasificación: Jack Miller, Ducati, ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 50 / 50 Foto di: MotoGP