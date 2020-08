Quartararo: "Oggi avevo un pessimo feeling"

Quartararo ha battagliato per la pole position nella gara del Red Bull Ring dello scorso fine settimana ed è convinto che il suo passo fosse abbastanza buono per chiudere il Gran Premio d'Austria al quarto posto, ma che questo gli è stato impedito da un problema ai freni.

Ma il pilota della Yamaha Petronas oggi non è sembrato a suo agio sulla moto come una settimana fa, chiudendo solamente 14esimo nella combinata della prima giornata di prove, staccato di quasi otto decimi.

Nella FP1 ha avuto un altro problema ai freni, ma Quartararo ha spiegato che il suo problema più grande è stato il cattivo feeling con le gomme Michelin - che non sono cambiate rispetto alla scorsa settimana - e il surriscaldamento del posteriore.

"E' stata una giornata molto difficile perché, onestamente, oggi ho un pessimo feeling con le gomme e non sappiamo perché" ha detto Quartararo.

"Quindi, questo è abbastanza frustrante, ma alla fine dobbiamo lavorare e capire dove sia il problema".

"Dobbiamo capire dove perdiamo, perché il nostro tempo è davvero brutto. Dovizioso stamattina ha fatto 1'24"1 al 15esimo giro con la stessa gomma e noi non riusciamo a farlo con quella nuova".

"Onestamente, dobbiamo capire il perché, ma è difficile. Non mi sento a mio agio in sella e dobbiamo capire dove sia il problema. Surriscaldiamo troppo la gomma posteriore, ma è l'unico modo in cui riusciamo ad essere veloci".

Quartararo è stato tra i più lenti nel terzo settore, che sembra essere il più problematico per la Yamaha. Cosa che ha sorpreso non poco, visto che sulla carta dovrebbe essere la parte della pista più adatta alla M1.

"Faccio fatica a girare e a fermarmi perché voglio risparmiare la gomma, ma anche facendo così, la gomma continua ad avere troppo decadimento" ha detto.

"Quindi è davvero difficile capire perché abbiamo questo calo, perché sto provando ad avere un buon ritmo senza spingere troppo sulla gomma. Ma mi sembra che, a prescindere da quello che faccio sulla moto, questa cala comunque tanto".

Accettare che le giornate non possano essere sempre positive sembra che si stia rivelando frustrante per l'astro nascente francese.

Vinales invece sorride

Curiosamente, Maverick Vinales, che lo scorso fine settimana ha avuto parecchi problemi da questo punto di vista, questa volta è convinto di aver vissuto un venerdì positivo.

"E' andata abbastanza bene oggi, abbiamo modificato un po' la moto ed abbiamo trovato un po' di cose positive che possono essere molto importanti per la gara" ha detto Vinales, che ha chiuso ottavo nella cumulativa.

"Con il caldo va abbastanza bene, il mio passo non è molto lontano dai migliori, quindi dobbiamo solo mettere a posto due o tre curve su cui sappiamo di poter migliorare".

"Per il resto siamo pronti, quindi abbastanza carichi per il fine settimana. Di sicuro non sarà facile, ma la cosa più importante è essere in prima fila".

