Quartararo: "Non penso al campionato e non voglio farlo"

Aveva detto che no si sarebbe accontentato e così è stato: Fabio Quartararo ha dominato il Gran Premio di Gran Bretagna, consolidando il primato in classifica e mettendo di fatto un sigillo importante sul campionato, complice anche il crollo di Joan Mir e Francesco Bagnaia. Il francese ha confermato lo strapotere della sua Yamaha sul circuito di Silverstone, congeniale alla sua M1, ma sicuramente il pilota ha fatto la differenza.

È sembrato tutto facile per Quartararo, che ha mostrato un gran controllo della sua moto dal semaforo alla bandiera a scacchi, riuscendo nei sorpassi quando era il momento di lottare e prendendo margine quando era in testa. El Diablo ha tagliato il traguardo con oltre tre secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori, Alex Rins: “Non so cosa dire, onestamente. Ho imparato molto in questa gara. Ho fatto una buona partenza ma poi, al primo giro, sono stato passato da Aleix e Bagnaia, quindi non abbiamo lottato molto. Ma ho una grande fiducia nel sorpasso, ecco perché non mi preoccupo più quando sono quarto o quinto. Non mi sono mai sentito così bene. Posso controllare tutto. Sarebbe bello se fosse sempre così, ma ora mi sto godendo il mio momento. Che vittoria!”

Al termine delle qualifiche, Quartararo non era apparso soddisfatto, la terza posizione del sabato non lo aveva lasciato contento e sperava di rifarsi in gara. Sul passo però era fiducioso e lo aveva dimostratp nelle FP4. Questo è stato confermato oggi in gara: “Il passo che avevamo ieri era molto buono e oggi in gara era ancora meglio. Quando corriamo prima della Moto2 abbiamo il passo che ci aspettavamo, sono molto contento, anche il feeling con la moto è spettacolare. Quando devo fare sorpassi sento veramente tanta fiducia”.

In questo momento, Quartararo sembra mettere ormai le mani sul mondiale, visto l’ampio vantaggio in classifica. Il pilota Yamaha ha 65 punti in più di Joan Mir, secondo, e 69 su Joahnn Zarco, terzo. Pecco Bagnaia scivola in quarta posizione, a -70 da Quartararo. Tuttavia, il leader del mondiale non pensa troppo alla classifica: “Per il mondiale siamo messi abbastanza bene, ma alla fine mi sono messo come obiettivo di non pensare al campionato fino a Misano. Ma, guardando il vantaggio che abbiamo, alla fine non ci devo pensare fino a Valencia. Se c’è qualcosa di strano sì, ma è così che mi diverto e voglio andare in gara per lottare per la vittoria. Abbiamo vinto già cinque gare in questa stagione, mi sento veramente felice”.

L’approccio, dunque, non cambierà: “È lo stesso. Onestamente, è così che mi sento. Abbiamo un bel vantaggio, ma è così che mi sto divertendo. Con questo vantaggio, non sto pensando affatto al campionato e non ho intenzione di farlo. La prossima gara ad Aragon è su un circuito che non mi piace particolarmente, ma amo Misano, che viene dopo. Poi abbiamo gli Stati Uniti, il Portogallo, Valencia...sono quasi tutte piste che amo. Sinceramente, sono ancora al settimo cielo”.